Zašto ne razgovarati o kulturi tijekom cijepanja drva

“Ne brkajte kruške i jabuke! Ono kad su mene zabranjivali, živjeli smo u tuđoj državi, u Jugoslaviji. Danas živimo u svojoj državi za koju su se izborili naši hrvatski branitelji!” Aralica je opatrnuo Rašetu kao seoski učitelj malog đaka koji nije dobro savladao zadanu lekciju.

Bilo mi je neugodno što ova dva ognjištara toliko rokaju pristojnog Rašetu.

“A možda bi braniteljima ipak bilo draže da umjesto Aralice na književne festivale dovode Tompsona. Lakše je slušat njegove pjesme o povijesti Hrvata, nego čitat Araličine knjižurine o toj istoj povijesti. Tompson sve to sažme i vraća Hrvatima ono što najviše vole, usmenu književnost!” dok sam to izgovarao, odmaknuo sam se od starog taman toliko da me ne može dohvatit sjekirom.

“Ma, Ive, jel ga čujete, sin moj vlastiti… Nitko te ne može osramotit kao vlastito dijete! Ne bih se čudio da saznam da sluša Cecu!” starom se lice iskrivilo u bolnu grimasu.

“Pa demokracija je, di piše da mi sinovi i kćeri hrvatskih branitelja ne smijemo slušat Cecu? Nigdje ne piše. A mi se ipak od vas moramo skrivat, slušat Cecu poskrivećki ko narkomani kad se drogiraju”, odvratio sam.

“Znači, ti em što ideš na Fališ, slušaš i Cecu?!” stari je podigao sjekiru… Nova zgoda Nacionalne groupie