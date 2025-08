Može se oprostiti s "Bella ciao"

Možda frajerčina Jere ima i pravo, razmišljao je Plenković. Ako bi on doveo Tompsona na svoj rodni otok, to bi mu itekako podiglo rejting koji mu je Anušić spustio svojim beskompromisnim odlaskom na koncert na Hipodromu, na kojem se nije bojao vikat ”za dom” i ostalo na pjesmi ”Bojna Čavoglave”. Za njim se po Hipodromu čak povlačio i onaj lukavac Njonjo, Jandroković. To ga je najviše uznemirilo. Kad Njonjo počne trčat za nekim, čak i na Tompsonov koncert, to je pouzdan znak da bi taj mogao postat novi premijer.

Ako dovedem Tompsona na Hvar, ponovo sam na vrhu, neće mi se više Anušić po medijima razmahivat svojim sudjelovanjem u ratu i na Tompsonovu koncertu. Taj Tompson mi se, uza sve, ipak čini kao razuman čovjek. Odmah se sišao upoznat i slikat sa mnom kad sam mu s djecom došao na probu na Hipodromu. Sigurno mi neće odbiti kad ga pozovem na Hvar. Svirče bi ga moglo podsjetit na Čavoglave, malo mjesto puno tradicionalnih, radišnih ljudi koji štuju Gospu. Možda bi mogli izvest da dron napravi da se na nebu iznad Hvara, uz lik Gospe, pojavi i moj lik usred koncerta…. Iz nove zgode Nacionalne groupie