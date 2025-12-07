Pravo u novogodišnju noć

Pavlu Svircu je u novoj zgodi iz kombija pala Titova bista koju su dofurali Katarina Peović i Alen Vitasović. Ubrzo stiže jugić s natpisom “Luzeri”…

Iz auta su izašla neka dva lika, fizički su izgledali skoro kao ja, kratka kosa, naočale.

“Pao Maršal”, nasmiješio se jedan od njih. Rekao sam im da su se u pravo vrijeme našli na pravom mjestu. “Taman da pomognete svom subratu luzeru.”

“Gle, stari, mi nismo luzeri, samo nam se tako zove bend”, odvratio je onaj s nešto modernijim naočalama.

“Da, ni ja nisam luzer, samo tako izgledam”, dlanom sam prešao preko svoje mrljave, stare jakne.

A onda mi je zabljesnulo u malom mozgu. Bend im se zove Luzeri… Čekaj, pa to su oni koji će uz Remi i Elemental na novogodišnju noć nastupit na Trgu!

“Čekaj, pa vi ste ti tipovi… Baš sam se pitao kako izgledaju članovi benda Luzeri. Niste me razočarali… Pa vama je baš krenulo u životu, rasturate. Na Novu godinu nastupate usred Zagreba. Tompsonu je to nedostižan san. On uskoro neće smjet nastupit nigdje u Zagrebu zbog onog svog pozdrava za dom, kamoli na Trgu… Totalno ste nadjačali Tompsona.”

“Ne natječemo se mi ni s kim, to su kapitalističke gluposti.”

“Naravno da se ne natječe kad ste luzeri, ne sluša vas valjda više od pedeset ljudi. A Tompsona slušaju tisuće i tisuće…”

“Ti možda jesi luzer, mi se ne osjećamo tako.”