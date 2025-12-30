Kulturna politika s perikom

Na ulazu u Močvaru plaćala se karta za spolnoćku, skoro 20 eura. Odvratniji su od svećenika, pomislio sam. Na polnoćku u crkvu možeš besplatno ući, a ovdje nam naplaćuju ulaz iako su spolnoćku financirali i grad i država. Ali od mene iz nekog razloga nisu tražili kartu. Neka s kratkom crvenom kosom odmah je došla do mene, uzela me za ruku i uvela u Močvaru.

Prava konsternacija nastala je kad sam ušao u dvoranu. Svi su se okretali prema meni. A onda sam začuo nekog transića pored sebe kako govori:

‘’Gle, Obuljenka nam je došla dat podršku. Ko bi reko… Nisam ovakvu hrabrost očekivao od jedne hadezeovke.’’

Tek sad mi je postalo jasno… Još sam se jednom pogledao u staklo mobitela. Pa s tom nakovrčanom perikom, šminkom i bez naočala bio sam pljunuti ili pljunuta ministrica Nina Obuljen! Kao da sam joj sestra blizanka, rođena u ponoć! Nova zgoda Nacionalne groupie