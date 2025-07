Nekome i "zato" zvuči kao "za dom"...

Na vrhuncu koncerta, Tompson je na binu izveo nekog biskupa. Taj je počeo molit neku maharamu, valjda indijsku molitvu. U tom trenutku kolektivne molitve, na noćnom nebu iznad Zagreba ukazala se Gospa! Pao sam na koljena, suze su mi se slijevale niz lice.

“Gospa ipak postoji! Znači da postoji i njezin sin Isus, i njegov otac, otac svih nas, Bog jedini!” uzviknuo sam.

“Naravno da postoji”, odvratila je časna iz Ljubuškog koja je stajala pored mene i Anike.

“I baš se Gospa na Tompsonov koncert ukazala na nebu! To znači da je Tompson naš prorok, naš Mojsije! Pa on izravno komunicira s nebom, božanskim! On otkupljuje grijehe našeg naroda, on mačem mete ateiste i komuniste koji nas godinama pokušavaju zavest, uvjerit da Boga nema!” kliktao sam.

“Nije to prava Gospa, to je dron nacrtao na nebu”, došapnuo mi je student elektrotehnike iz Mostara.

Prenerazio sam se.

“Pa onda je to obmana, ravna obmanama koje pred Apokalipsu na nebu izvodi Knez laži!” zamalo sam opet zaplakao, ali ovaj put ne od ganuća, nego uslijed teškog razočaranja što sam ispao teška lakovjerna ovca u toru, lak plijen tehnološkim manipulacijama. Zgoda Nacionalne groupie