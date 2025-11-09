Svijeće za mrtve

Dok sam palio lampion, na Francekovu grobu pojavio se povjesničar Ante Nazor. On je pak donio neku običnu, bijelu svijeću. Nisam mogao da mu ne kažem:

“Nisi se baš isprsio… Prvom predsjedniku došao si zapalit svijeću kakve su se kupovale u Jugoslaviji u doba nestašica struje. Drugačijih svijeća nije ni bilo, samo te bijele s kojih bi hrpa voska kapala po stolnjacima, rukama.”

“Svijeća je svijeća”, odvratio je Nazor.

“Jugoslavija je Jugoslavija. Ti si već prilično star, dakle nosio si zvijezdu petokraku dok su te primali u pionire, dok si služio JNA.”

“Jesam, da.”

“I ti bi sad tu petokraku zabranio ustavom, tako si nedavno izjavio na N1.”

Nazor je šutio.

“Kako te nije bilo sram izlanut tako nešto. Pa nosiš prezime slavnog partizana Vladimira Nazora… Evo, i tvoj mili Franjo Tuđman s petokrakom na čelu borio se protiv nacista u Drugom svjetskom ratu. I sad bi ti ustavom zabranjivao petokraku”, nastavio sam… Nova zogda Nacionalne groupie