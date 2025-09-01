Ali prvo - ćevapi

Načuo je Andrej da će na jesen Thompson održati veliki koncert u Vukovaru. To će možda bit kruna njegove turneje. Možda bih se ja napokon mogao pojavit na tom njegovu koncertu u Vukovaru, pomislio je Andrej. Pa neka onda lijevi mediji raspale po meni, lijevi mediji ionako se urušavaju. Kao da ih narod sve više odbacuje. Nakon što nisam osudio pozdrav ZDS i nakon što sam izjavio da nitko neće cenzurirat ”Bojnu Čavoglave”, ne bih se čudio da uskoro u pozitivnom kontekstu završim na naslovnici Hrvatskog tjednika. A možda me i Bujanec uskoro pozove u da gostujem u ”Bujici”… Dobro osjećam raspoloženje u narodu, sigurno bi mi to podiglo rejting koji je ionako već visok. Ali odluku o tome donijet će sa svojim pijarovcem Markom Milićem.

“I što misliš, jel bih trebao ovaj put i ja otići? Zašto bi samo Jandroković i Anušić kupili slavu u narodu, slikajući se po Thompsonovim koncertima? Mediji su me ionako počeli totalno povezivat s Thompsonom… Šta imam izgubit?”

“Imate pravo. Lovrićka je u Nacionalu napisala da ste Tuđmana potpuno zamijenili Thompsonom.”

“Kad je bal nek je maskenbal. To u Vukovaru sigurno će bit najbolji koncert do sad. Podignut će sivu, dosadnu, depresivnu jesen”, Andrej je protrljao ruke… Iz nove zgode Nacionalne groupie