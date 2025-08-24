Jednome je smrknulo, drugom svanulo

Zadnji put kad smo se čuli, rekla mi je stara da će ići preko ljeta čistit u vilu Kekinovih u Istru. Nazvao sam je.

„Kako si, kako ide iznajmljivanje vile Kekin?“ pitao sam je kad se javila.

„Slabo. Kao da je ukleta“, odvratila je nevoljko.

„Ukleo ju je Turudić. Ono kad je dao Kekina uhapsit zbog navodnih malverzacija oko te vile.“

„Da… A vidiš kako nije dao uhitit Tomsona zbog navodnih malverzacija oko njegove terase na Žnjanu. Nego će još na kraju uhapsit novinarku koja je to istraživala! Joj što bi ja tom Turudiću dala po turu samo da ga vidim, njemu i onoj njegovoj lipoj šta je izašla iz zatvora prije nego što je u njega ušla!“

„Ali ta novinarka se ljestvama popela na Tompsonovu terasu, kao neka ilegalka“, podsjetio sam je.

„Pa i tu se oko kuće neki dan muvao neki novinar, ušao sve do bazena i snimao… Imao je crnu majicu na sebi, ne bih se čudila da je to bio neki reporter Bujice.“

„Jesi ga prijavila?“

„Nisam luda, na kraju bi opet priveli gospodina Kekina, a ne tog uljeza ustaškog.“

