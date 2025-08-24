Groupie: Razlika između Tompsonove i Kekinove terase - Monitor.hr
Jednome je smrknulo, drugom svanulo

Groupie: Razlika između Tompsonove i Kekinove terase

Zadnji put kad smo se čuli, rekla mi je stara da će ići preko ljeta čistit u vilu Kekinovih u Istru. Nazvao sam je.

„Kako si, kako ide iznajmljivanje vile Kekin?“ pitao sam je kad se javila.

Slabo. Kao da je ukleta“, odvratila je nevoljko.

„Ukleo ju je Turudić. Ono kad je dao Kekina uhapsit zbog navodnih malverzacija oko te vile.“

„Da… A vidiš kako nije dao uhitit Tomsona zbog navodnih malverzacija oko njegove terase na Žnjanu. Nego će još na kraju uhapsit novinarku koja je to istraživala! Joj što bi ja tom Turudiću dala po turu samo da ga vidim, njemu i onoj njegovoj lipoj šta je izašla iz zatvora prije nego što je u njega ušla!“

Ali ta novinarka se ljestvama popela na Tompsonovu terasu, kao neka ilegalka“, podsjetio sam je.

„Pa i tu se oko kuće neki dan muvao neki novinar, ušao sve do bazena i snimao… Imao je crnu majicu na sebi, ne bih se čudila da je to bio neki reporter Bujice.“

„Jesi ga prijavila?“

„Nisam luda, na kraju bi opet priveli gospodina Kekina, a ne tog uljeza ustaškog.“

Nova zgoda Nacionalne groupie


16.08. (19:00)

Od 'Evo zore' do 'Lisice': kulturni uspon u tri čina i dvi kave

Groupie: Smrt Jugoslavije u Titovoj vili

Upoznao sam na splitskom Spinutu žensku koju je dotukao Tompsonov koncert u Sinju, čekanje u autu do zore da izađe iz Sinja. Iscrpljeni ljudi zapjevali su u Sinju ‘Evo zore’ u koloni. Ženska ima tipično dalmoško ime, Kate.

“Mislin da mi je to zadnji Tompsonov koncert, neću više ić u ote gužve, dala san svoje. Samo ne znan kako ću se onda kulturno uzdizat ako se i Markovih koncerata odreknem”, rekla je dok smo pili kavu u kafiću na Spinutu.

“Možda da počneš ići malo u kazalište.”

“Vidila san snimku di se ona panjina Dežulović ruga s nama šta volimo Tompsona. Nećete u kazalište, niste ni prije, grakta je na toj snimci.”

“Pa eto, ti mu pruži otpor i baš u inat Dežuloviću otiđi u kazalište. Imam ja kartu za Buljanovu Lisicu. Predstava je u predivnom ambijentu Vile Dalmacija gore na Mejama. U toj vili Tito je odsjedao. Napravljene su uz vilu posebne stube ravno do mora. Da pretila Jovanka može uć u more bez problema.”

"Jebate, živin u Splitu od rođenja, a nikad nisan bila tamo. Pa baš bi volila vidit di su krvolok i njegova Bepina ljetovali u Splitu. Lisica, kažeš, zove se predstava…"

09.08. (22:00)

Čista domoljubna poezija

Groupie: Jesu li Tompsonove pjesme umjetnost?

Nisam u kafićima u centru mogao pronaći gradonačelnika Sinja, ali zato sam na terasi kafića Back in Black u Vrličkoj ulici spazio bivšeg gradonačelnika Splita, Andru Krstulovića Oparu. Odmah sam mu prišao, predstavio se kao jedan od uglednijih hrvatskih književnika i čestitao mu što će na jesen postati novi ministar kulture. On se namrštio, kao da mu nije bilo ugodno to što govorim.

“Ajde, ne morate se pravit tajanstveni, u Nacionalu je crno na bijelo pisalo da će Nina Obuljen na jesen bit maknuta iz tog ministarstva, a da ćete vi zauzet njezino mjesto.”

“Jel moramo baš sad o tome? Čini mi se da nije ni mjesto ni vrijeme”, uzdahnuo je Opara kao oparen kužnim parama novih, zahtjevnih obaveza.

“Ja baš mislim da je ovo savršeno mjesto i vrijeme. Vi ste došli na Tompsonov koncert, a sadašnja ministrica bi sigurno radije na koncert Mile Kekina nego na Tompsona. Dobro znamo koliko je love iz Ministarstva kulture prelila u ljevičarske džepove, koliko se obožavala s Hribarom i režiserima koji u svojim filmovima ismijavaju branitelje. Zbog tih filmova danas branitelje doživljavaju kao nasilne, krezube pijance koji se bodu noževima…”

“Tu ste u pravu. Podvaljivali su te filmove pod neku umjetnost…”

“Tako je, zato mi se jako svidjelo ono kad ste prije Tompsonova koncerta u Zagrebu izjavili da su Tompsonove pjesme zapravo poezija, čista umjetnost u kojoj uživate. Potpuno se slažem s vama. Ja sam prošlog ljeta pred spomenikom Tina Ujevića u Imotskom recitirao Tompsonove pjesme i svi su mislili da su to Tinove pjesme, pogotovo one u kojima pjeva o kamenu…”, pohvalio sam se.

"Nemojte sad baš pretjerivat."

03.08. (13:00)

Može se oprostiti s "Bella ciao"

Groupie: Hoće li Milanović na koncert u Sinj?

“Predsjedniče, to ste vi maloprije viknuli ‘za dom spremni’”? unezvijereno ga je upitao Zima kad se napokon dovukao do Milanovića i generala Olujića.

Milanović mu je u kratkom brifingu objasnio da ga to Oluja priprema za Tompsonov koncert u Sinju. Pušta mu na svom mobitelu stalno iznova početak ”Bojne Čavoglave” da se predsjednik navikne na taj pozdrav kojim započinje ta nabrijana pjesma, da nauči kako će se ponašat kad Tompson s pozornice u Sinju uzvikne ”za dom”.

“Moram zadržat poker fejs, kao da se baš ništa nije dogodilo. Moram bit hladan kao led, kako pjeva Štulić.”

“Drž te se vi Štulića, ostavite se Tompsona”, opet se zakašljao Zima kao da su usred zime u šumi.

“Znaš li to da je i Štulić osamdesetih održao legendarni koncert u Sinju? Bio sam i ja na njemu. U jednom trenutku skoro svi muškarci u publici počeli su dizat u zrak kutije cigareta Croatia. Poslije su Štulića nudili tim cigaretama, ali nije htio uzet”, rekao je Milanović.

"Pa naravno, Štulić je odgajan u jugoslavenskom duhu, sigurno mu se dizao želudac od tih cigareta. Tko zna šta će ti sinjski muževi nudit vama ako se zbilja pojavite na tom koncertu? Ne bih se čudio da vam na glavu nataknu crnu kapu sa slovom U"…

29.07. (21:00)

Sraz titana

Nacionalna groupie dao ‘vritnjak’ Pernaru u tamvaju, on prihvatio igru

Jutros rano u tramvaju po maksimirskoj se vozim u redakciju na kolegij. Na stanici kod MIOC-a Pernar uđe u tramvaj. Zatvore se vrata, on počne vikat:
– Jadna sirotinjo, u tramvajima se vozite na posao dok bogati spavaju. Nije ni čudno da ste pakosni, jalni na sve oko vas, jedina vam je satisfakcija pljuvat na društvenim mrežema, bijedo sirotinjska!
Otkoračao sam do njega. stisnuo sam mu dlan na usta ko u porniću.
Na idućoj stanici stisnuo sam mu vritnjak, izbacio ga van iz tramvaja – piše Pavle Svirac na Facebooku.

Ivan Pernar je o tom iskustvu pisao na svom Facebooku, a objavio je i video vozeći se u svom novom Mercedesu, s kojim sad ima problem jer ne može odmah dobiti personalizirane tablice: "Danas mi je klošar opalio vritnjak u tramvaju pa sam uzeo novog Mercedesa"…

26.07. (21:00)

Snovi u vinariji

Groupie: Ode premijer u krasno Svirče

Možda frajerčina Jere ima i pravo, razmišljao je Plenković. Ako bi on doveo Tompsona na svoj rodni otok, to bi mu itekako podiglo rejting koji mu je Anušić spustio svojim beskompromisnim odlaskom na koncert na Hipodromu, na kojem se nije bojao vikat ”za dom” i ostalo na pjesmi ”Bojna Čavoglave”. Za njim se po Hipodromu čak povlačio i onaj lukavac Njonjo, Jandroković. To ga je najviše uznemirilo. Kad Njonjo počne trčat za nekim, čak i na Tompsonov koncert, to je pouzdan znak da bi taj mogao postat novi premijer.

Ako dovedem Tompsona na Hvar, ponovo sam na vrhu, neće mi se više Anušić po medijima razmahivat svojim sudjelovanjem u ratu i na Tompsonovu koncertu. Taj Tompson mi se, uza sve, ipak čini kao razuman čovjek. Odmah se sišao upoznat i slikat sa mnom kad sam mu s djecom došao na probu na Hipodromu. Sigurno mi neće odbiti kad ga pozovem na Hvar. Svirče bi ga moglo podsjetit na Čavoglave, malo mjesto puno tradicionalnih, radišnih ljudi koji štuju Gospu. Možda bi mogli izvest da dron napravi da se na nebu iznad Hvara, uz lik Gospe, pojavi i moj lik usred koncerta….

20.07. (16:00)

Nekome i "zato" zvuči kao "za dom"...

Groupie: Oprosti za ZDS

“Rekla sam ti da si mrtav za mene ako odeš na Tompsonov koncert. Postao si ustaša ko što je i onaj gad koji te napravio”, rekla je stara kad me ugledala.

“Nisi u pravu. Nisu na Hipodromu bile samo ustaše. Evo, bio je i Rašeta. Ne možeš za njega reći da je ustaša.”

Stara je tek nakon što sam to rekao skužila da Rašeta stoji pored mene. Brzim je pokretom poravnala pregaču, pružila ruku Rašeti.

“Borise, za vas se zbilja čudim da ste se išli miješat s tim konjinama na Hipodrom.”

Rašeta se zacrvenio u licu kao neka usidjelica.

“Išao je da bi napisao tekst o tome za svoje novine. Napisao je da na koncertu nije vidio nikoga s ustaškim obilježjima”, rekao sam.

"Onda bi Boris očito morao početi nositi naočale. Kao i moj Mile koji više i ne vidi s kim se di nalazi. Da mu dođe i na kavu ga pozove Ante Pavelić, on ga ne bi prepoznao koliko mu se vid pokvario sad u starijoj dobi. A neće nosit naočale jer misli da to nije pankerski", Ivana će skoro pa ljutitim glasom…

13.07. (15:00)

Ukazanje na Hipodromu

Groupie: Tehnološka manipulacija Gospom

Na vrhuncu koncerta, Tompson je na binu izveo nekog biskupa. Taj je počeo molit neku maharamu, valjda indijsku molitvu. U tom trenutku kolektivne molitve, na noćnom nebu iznad Zagreba ukazala se Gospa! Pao sam na koljena, suze su mi se slijevale niz lice.

“Gospa ipak postoji! Znači da postoji i njezin sin Isus, i njegov otac, otac svih nas, Bog jedini!” uzviknuo sam.

“Naravno da postoji”, odvratila je časna iz Ljubuškog koja je stajala pored mene i Anike.

“I baš se Gospa na Tompsonov koncert ukazala na nebu! To znači da je Tompson naš prorok, naš Mojsije! Pa on izravno komunicira s nebom, božanskim! On otkupljuje grijehe našeg naroda, on mačem mete ateiste i komuniste koji nas godinama pokušavaju zavest, uvjerit da Boga nema!” kliktao sam.

“Nije to prava Gospa, to je dron nacrtao na nebu”, došapnuo mi je student elektrotehnike iz Mostara.

Prenerazio sam se.

"Pa onda je to obmana, ravna obmanama koje pred Apokalipsu na nebu izvodi Knez laži!" zamalo sam opet zaplakao, ali ovaj put ne od ganuća, nego uslijed teškog razočaranja što sam ispao teška lakovjerna ovca u toru, lak plijen tehnološkim manipulacijama.

05.07. (12:00)

Samo ako ne idu autom

Groupie: Treba li malene vodit na Thompsonov koncert

Jedna majka s djetetom u naručju zabrinuto je pitala:

“Željka naša, jel pametno da vodimo svoje sinove ovako male na taj koncert koji je, ruku na srce, rizičan jako? Tolika masa na jednom mjestu, tolika vrućina… Ne znam jel pametno da idem s ovako malim sinom.”

“Bilo je toliko ljudi, majki s djecom, na papi Ivanu Pavlu na Hipodromu pa nijednoj bebi nije pala kapica s glave”, odvratila je Željka.

“Ali Tompson nije papa, nego pjevač.”

“Tompson je napisao pjesmu o papi Ivanu Pavlu i vjerujte mi, Papa će ga zagovarati na nebu da sve na koncertu prođe dobro”, Željka je sklopila ruke i načubila usne kao pred molitvu s klečavcima na Trgu.

“Ti se ne bojiš malog Gojka vodit u tu gužvu na Hipodromu? Što ako nastane stampedo zbog nekog incidenta, a on tako mali, pregazit će ga ko tifusara na Neretvi ili Sutjesci…” rekao sam svom starom.

"Prije će tebe pregazit ovakvog nikakvog, zakržljalog od pisanja komunjarskih kolumni u Nacionalu. I neću žalit ako te pregaze, bolje nisi ni zaslužio kad ti i tvoji tifusari s Neretve tjednima plašite ljude samo da ne dođu na koncert", odvratio je stari.

29.06. (23:00)

Braća koja se dijele po koncertima

Groupie: Partizani u Močvaru, ustaše na Hipodrom

Na Miletovu koncertu u Močvari skupilo se poprilično starijih ljevičara. Došla je čak i moja stara pružiti podršku Kekinovima. Koncert u Močvari nalikovao je na zabavu u Domu umirovljenika. Na Tompsonovu koncertu bit će hrpa mladih ženski, a ovdje je najmlađa Ivana Kekin, pomislio sam.

Onda je Mile zapjevao pjesmu “Ja nisam vaš, moji su pobijedili 45.” U prve redove doletio je povjesničar Hrvoje Klasić. Na sebi je imao kratke traper hlače, na nogama Martensice. Na crnoj majici imao je crvenu zvijezdu petokraku pored koje je pisalo KUD Idijoti. Počeo je pogat, razmahivat se nogama. Ja sam ga odgurnuo od sebe. On se nastavio razmahivat. I baš kad je Mile pjevao “tako ću učit svoje dijete da se takvom ološu ne miče”, Klasić me Martensicom pogodio u koljeno. Jauknuo sam od bola, nasrnuo na njega, vičući iz sveg grla:

“Tako kako si ti sad Martensicom udario mene, tako su tvoji partizani čizmom udarali mog dida Baju kad bi od gladi i žeđi pao na Križnom putu prema Blajburgu!”

“Nisam te namjerno…”

“Tako su i partizani poslije govorili… Nisu namjerno pobili sve te domobrane, takvo je bilo vrijeme, vrijeme osvete i odmazde!” vikao sam i dalje sav izvan sebe.

“Ti kao da si fulao koncert. Tvoji će iduće subote biti tu preko na Hipodromu”, rekla mi je novinarka Nataša Škaričić koja je do maloprije pogala s Klasićem.

Ako će koncerta uopće biti, pomisli Svirac

22.06. (09:00)

Njega barem neće voditi u stanicu

Groupie: Što kad ti dijete sluša Thompsona

Kod Kekinovih je bila i jedna moja poznanica, radila je kao novinarka jedno vrijeme u Novostima i na RTL-u. Ona se u kuhinji mojoj staroj žalila da i njezin sin ide na Thompsona.

“Koliko vaš ima godina?” pitala ju je moja stara dok je žustrim trzajima oštrog nožića gulila koru krumpira nad posebnom kantom za biootpad; Kekinovi su posvećeno kompostirali i reciklirali.

“Šesnaest, ide u jezičnu gimnaziju. Ne mogu shvatit di se uspio navuć na Thompsonove pjesme. Bivši suprug i ja doma smo samo slušali Rundeka, Elemental, Hladno pivo…”

“I mog Mileta”, ubacila se Ivana Kekin koja je upravo unijela u kuhinju svoju hipijevski raspetarđenu frizuru.

“Doma sam danima puštala ‘Ilicu i Maricu’ od tvog muža… Uvijek se nanovo naježim kad je čujem. To je najhrabrija politička pjesma nakon Kleša i njihovih pjesama. Tvoj muž je heroj. Heroj s gitarom”, patetično se Ivani ulizivala moja poznanica.

“I tako sladak… Zamisli, bez mog znanja je napisao da sam njegova divna, plava žena”, Ivana se uz uzdah naslonila na blagovaonski stol.

“Pa kad jesi…” ulizički će bivša novinarka.

"Pa kad jesi…" ulizički će bivša novinarka.

Tko zna šta je trebala od Ivane Kekin. Možda da nju i sina pusti da par dana besplatno ljetuju u njezinoj kući s bazenom u Istri...