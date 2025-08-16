Od 'Evo zore' do 'Lisice': kulturni uspon u tri čina i dvi kave

Upoznao sam na splitskom Spinutu žensku koju je dotukao Tompsonov koncert u Sinju, čekanje u autu do zore da izađe iz Sinja. Iscrpljeni ljudi zapjevali su u Sinju ‘Evo zore’ u koloni. Ženska ima tipično dalmoško ime, Kate.

“Mislin da mi je to zadnji Tompsonov koncert, neću više ić u ote gužve, dala san svoje. Samo ne znan kako ću se onda kulturno uzdizat ako se i Markovih koncerata odreknem”, rekla je dok smo pili kavu u kafiću na Spinutu.

“Možda da počneš ići malo u kazalište.”

“Vidila san snimku di se ona panjina Dežulović ruga s nama šta volimo Tompsona. Nećete u kazalište, niste ni prije, grakta je na toj snimci.”

“Pa eto, ti mu pruži otpor i baš u inat Dežuloviću otiđi u kazalište. Imam ja kartu za Buljanovu Lisicu. Predstava je u predivnom ambijentu Vile Dalmacija gore na Mejama. U toj vili Tito je odsjedao. Napravljene su uz vilu posebne stube ravno do mora. Da pretila Jovanka može uć u more bez problema.”

“Jebate, živin u Splitu od rođenja, a nikad nisan bila tamo. Pa baš bi volila vidit di su krvolok i njegova Bepina ljetovali u Splitu. Lisica, kažeš, zove se predstava…” Nova zgoda Nacionalne groupie