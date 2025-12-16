Ako ne ide drugačije

Uspio sam vojnog kapelana don Stojića uvjerit da je papa zatražio da neki karizmatični svećenik iz Hrvatske obavi obred tjeranja zla u Ministarstvu kulture… Vidjelo se da je ministrici totalni kaos u glavi. Pred ljeto su joj u Ministarstvo upali europski istražitelji, policija, vršili premetačinu, bruka teška ispala u medijima, sad joj je pred Božić pak tu upao svećenik egzorcist i prska sve oko sebe svetom vodicom kao ona vrtna prskalica koja zalijeva travnjak pred kućom. Pa ovo više nije Ministarstvo kulture, nego ministarstvo cirkusa, moguće da je pomislila gledajući zblenuto ovaj cirkus.

“U moj ured nećete ući, to vam ne dopuštam!” napokon je uspjela izgovorit.

“Ako neće on, mogli bi opet europski istražitelji, njima to nećete moći zabranit kad vam pod nos pokažu sudski nalog”, opet sam joj dosolio.

Da, više se uopće nisam bojao ministrice. Ionako se svuda priča da će uskoro biti zamijenjena nekim novim. Don Stojić se popeo na prvi kat Ministarstva. Neki službenici pokorno su mu otvarali vrata svojih ureda da ih posveti. I valjda da tako steknu blagoslov da ih i novi ministar ostavi u njihovim sigurnim gnijezdima u ovo doba krize i velikih troškova, poskupljenja. Nova zgoda Nacionalne groupie