Ccvijeće cvijeću

Dogodilo se ono čega sam se već mjesecima pribojavao. Pored podsljemenskog vinograda, u kojem već skoro dvije godine živim, uparkirao se dobro mi poznat auto. Auto mog stanodavca, gazde Ivice Todorića. Upoznao me sa svojom kćeri. Imala je na sebi neki parfem koji me blago omamio. Ali na skroz drugi način omamilo me ono što mi je Iva rekla: “Moj tata ima problem s vama. Već ne znam koliko pokušava vam reći da morate iselit iz ove kućice… Ali previše je mekana srca, pa nikako da skupi snage za to.” “Nećete me valjda potjerat na ulicu sad pred Božić, pa di vam je srce!” zavapio sam.

“Moja Iva ima i previše srca. Na internetu je otvorila Srculence. Ljudi joj šalju srca iz čitavog svijeta. Čak je kolekciju srca prijavila u Ginisovu knjigu rekorda i nadam se da će ući u tu slavnu knjigu”, ne bez ponosa izgovorio je Todorić.

“Znači, vi ste nekad skupljali Konzumove dućane, a vaša kći srca, ko na etiketi za Radensku. Ljubav je pobijedila trgovački duh. Ne može se samo trgovat, treba i voljeti, praštati”, rekao sam. “Ne govori gluposti, ne živi se samo od srca i ljubavi. Iva je, ako to ne znaš, otvorila cvjećarnicu Atelier sreće…” “Ipak je, znači, ona naslijedila vašu strast prema cvijeću! Pa i vi ste počeli kao prodavač cvijeća!”

“Tako je. Ona sad želi od ove kućice u vinogradu napravit novu cvjećarnicu u kojoj će prodavat cvijeće koje će posaditi ovdje u vinogradu”, rekao je Todorić… nova zgoda Nacionalne groupie