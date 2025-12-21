Groupie: Zašto Todorić ne kleči na Trgu? - Monitor.hr
Danas (10:00)

Ccvijeće cvijeću

Groupie: Zašto Todorić ne kleči na Trgu?

Dogodilo se ono čega sam se već mjesecima pribojavao. Pored podsljemenskog vinograda, u kojem već skoro dvije godine živim, uparkirao se dobro mi poznat auto. Auto mog stanodavca, gazde Ivice Todorića. Upoznao me sa svojom kćeri. Imala je na sebi neki parfem koji me blago omamio. Ali na skroz drugi način omamilo me ono što mi je Iva rekla: “Moj tata ima problem s vama. Već ne znam koliko pokušava vam reći da morate iselit iz ove kućice… Ali previše je mekana srca, pa nikako da skupi snage za to.” “Nećete me valjda potjerat na ulicu sad pred Božić, pa di vam je srce!” zavapio sam.

“Moja Iva ima i previše srca. Na internetu je otvorila Srculence. Ljudi joj šalju srca iz čitavog svijeta. Čak je kolekciju srca prijavila u Ginisovu knjigu rekorda i nadam se da će ući u tu slavnu knjigu”, ne bez ponosa izgovorio je Todorić.

“Znači, vi ste nekad skupljali Konzumove dućane, a vaša kći srca, ko na etiketi za Radensku. Ljubav je pobijedila trgovački duh. Ne može se samo trgovat, treba i voljeti, praštati”, rekao sam. “Ne govori gluposti, ne živi se samo od srca i ljubavi. Iva je, ako to ne znaš, otvorila cvjećarnicu Atelier sreće…” “Ipak je, znači, ona naslijedila vašu strast prema cvijeću! Pa i vi ste počeli kao prodavač cvijeća!”

“Tako je. Ona sad želi od ove kućice u vinogradu napravit novu cvjećarnicu u kojoj će prodavat cvijeće koje će posaditi ovdje u vinogradu”, rekao je Todorić… nova zgoda Nacionalne groupie


Utorak (18:00)

Ako ne ide drugačije

Groupie: Svetom vodom po Nini Obuljen

Uspio sam vojnog kapelana don Stojića uvjerit da je papa zatražio da neki karizmatični svećenik iz Hrvatske obavi obred tjeranja zla u Ministarstvu kulture… Vidjelo se da je ministrici totalni kaos u glavi. Pred ljeto su joj u Ministarstvo upali europski istražitelji, policija, vršili premetačinu, bruka teška ispala u medijima, sad joj je pred Božić pak tu upao svećenik egzorcist i prska sve oko sebe svetom vodicom kao ona vrtna prskalica koja zalijeva travnjak pred kućom. Pa ovo više nije Ministarstvo kulture, nego ministarstvo cirkusa, moguće da je pomislila gledajući zblenuto ovaj cirkus.

“U moj ured nećete ući, to vam ne dopuštam!” napokon je uspjela izgovorit.

“Ako neće on, mogli bi opet europski istražitelji, njima to nećete moći zabranit kad vam pod nos pokažu sudski nalog”, opet sam joj dosolio.

Da, više se uopće nisam bojao ministrice. Ionako se svuda priča da će uskoro biti zamijenjena nekim novim. Don Stojić se popeo na prvi kat Ministarstva. Neki službenici pokorno su mu otvarali vrata svojih ureda da ih posveti. I valjda da tako steknu blagoslov da ih i novi ministar ostavi u njihovim sigurnim gnijezdima u ovo doba krize i velikih troškova, poskupljenja. Nova zgoda Nacionalne groupie

07.12. (19:00)

Pravo u novogodišnju noć

Groupie: Luzeri porazili Thompsona

Pavlu Svircu je u novoj zgodi iz kombija pala Titova bista koju su dofurali Katarina Peović i Alen Vitasović. Ubrzo stiže jugić s natpisom “Luzeri”…

Iz auta su izašla neka dva lika, fizički su izgledali skoro kao ja, kratka kosa, naočale.

“Pao Maršal”, nasmiješio se jedan od njih. Rekao sam im da su se u pravo vrijeme našli na pravom mjestu. “Taman da pomognete svom subratu luzeru.”

“Gle, stari, mi nismo luzeri, samo nam se tako zove bend”, odvratio je onaj s nešto modernijim naočalama.

“Da, ni ja nisam luzer, samo tako izgledam”, dlanom sam prešao preko svoje mrljave, stare jakne.

A onda mi je zabljesnulo u malom mozgu. Bend im se zove Luzeri… Čekaj, pa to su oni koji će uz Remi i Elemental na novogodišnju noć nastupit na Trgu!

“Čekaj, pa vi ste ti tipovi… Baš sam se pitao kako izgledaju članovi benda Luzeri. Niste me razočarali… Pa vama je baš krenulo u životu, rasturate. Na Novu godinu nastupate usred Zagreba. Tompsonu je to nedostižan san. On uskoro neće smjet nastupit nigdje u Zagrebu zbog onog svog pozdrava za dom, kamoli na Trgu… Totalno ste nadjačali Tompsona.”

“Ne natječemo se mi ni s kim, to su kapitalističke gluposti.”

“Naravno da se ne natječe kad ste luzeri, ne sluša vas valjda više od pedeset ljudi. A Tompsona slušaju tisuće i tisuće…”

“Ti možda jesi luzer, mi se ne osjećamo tako.”

30.11. (21:00)

Ima elemenata za triler

Groupie: Bandićeva crna teka u pepelu Vjesnika

Prodavač na Hreliću mi je rekao nešto od čega mi je jeza prošla po čitavom tijelu. Da je požar podmetnut samo da bi u njemu izgorjela i bilježnica pokojnog Bandića, ona famozna, misteriozna bilježnica u koju je zapisao sve ljude koje je nečim zadužio.

“Pa zašto jednostavno nju nisu zapalili, nego čitav neboder?” pitao sam.

“Nisu je mogli naći. Pročulo se da je Bandić tu bilježnicu pred smrt sakrio u kutijama u kojima je arhiv porezne uprave. A taj arhiv bio je u neboderu raspoređen na sedmom, osmom, devetom i desetom katu. Nikako među svim tim kutijetinama, papirima nisu mogli naći bilježnicu. A bilo je i onih s protivničke strane koju su kopali za njom. Pa su ovi kojima je stalo da bilježnica nikad ne bude pronađena, jednostavno zapalili sve katove s arhivom porezne uprave”, Jozi je podrhtavao glas dok je sve to tiho izgovarao, stalno se osvrtao oko sebe.

“A šta je onda s onim klincima tiktokerima koje su uhapsili? Šta nisu oni zapalili kutije s arhivom?”

“Daj molim te, radiš u Nacionalu, a tako si naivan. Tiktokeri, haha…”

Onda se sagnuo i uzeo sa štanda neke stare papire na kojima su bile skice, projekti. Rekao je da se na tim papirima nalaze ucrtane sve instalacije u Vjesnikovu neboderu… Iz nove zgode Nacionalne groupie

23.11. (18:00)

Vratila se četrdespeta

Groupie: Grad pokoren ustaškim pozdravom

Stari me ove godine nije htio povesti u Vukovar. Ali našli smo se u Zagrebu. On i nekoliko njegovih suboraca sjedili su na terasi kafića u Bogovićevoj. Svi su na sebi imali crne majice s oznakom HOS-a i crne beretke. Nosili su i crnu zastavu HOS-a na kojoj je pisalo Za dom spremni. Tu zastavu nisu spustili na pod, nego su je zabili uz suncobran na terasi. Ljudi su prolazili, neki su se mrštili kad bi vidjeli crnu zastavu. A moj stari im se kesio u facu:

“Šta je, purgeri, šta buljite. Tomašević u vašem smrdogradu zabranio naš stari hrvatski pozdrav. E, pa nama ga neće zabranit, jebem li vam mamicu purgersku…”

Uskoro je Bogovićevom prošao glumac i možemovac Vili Matula. Kad je ugledao crnu zastavu HOS-a, zastao je.

Jel znate da su u Zagrebu zabranjeni taj pozdrav i ustaško obilježje?” izgovorio je.

“Znamo, pa šta.”

“Maknite to ili zovem policiju”, Matula se mašio za mobitel.

“Makni se ti ili ti ja zovem HOS-ovce”, nasmijao mu se moj stari.

Vili je počeo tipkat na mobitel. Jedan od suboraca mog starog naglo je ustao. Uplašio sam se da će napasti Matulu. Nova (ne)zgoda Nacionalne groupie

18.11. (19:00)

Od savijanja kičme možeš ostati beskućnik i bez para

Groupie: Beroš drhti pred ljudima s maskama

Beroš mi je rukom prelazio preko kralježnice.

“Ovo je gore nego što sam mislio”, promrmljao je iza maske.

“Kako mislite gore nego što ste mislili?”

Kičma vam se toliko iskrivila da to nikakve vježbe više nisu u stanju ispravit. Nije ni čudo da trpite tolike bolove.”

“Da, pogotovo kad pišem kolumne za Nacional, sav se iskrivim nad laptopom. Dakle, čak i da uporno vježbam, idem u toplice, ništa se ne bi popravilo.”

“Samo bi možda odgodilo neizbježno. Operacija jedino ovo rješava. Možemo još obavit pregled magnetskom rezonancom, ali dovoljno sam iskusan da i ovako vidim koliko vam je skolioza uznapredovala, koliki je pritisak na donji dio kralježnice.”

“Koliko bih morao mirovat, ležat nakon operacije?”

“Najmanje mjesec dana.”

Zamislio sam se.

“Problem je u tome što živim u potleušici u vinogradu Ivice Todorića. A on je maltene bankrotirao, ništa ne zarađuje, ne plaća režije, stižu mu ovrhe. Možda će mu i taj vinograd i potleušicu uzet. A onda mogu ležat samo na ulici.”

“Strašno je to kad čovjek ima pa nema”, Beroš je zatresao glavom.

“Da, jedino ako si u HDZ-u nikad ne možeš izgubit. Evo, vi imate i optužnicu, a ipak nećete kao Todorić završit bez igdje ičega. Todorić se zaratio s HDZ-om i evo mu sad”, rekao sam. Nova operacija Nacionalne groupie

09.11. (10:00)

Svijeće za mrtve

Groupie: Petokraka za Nazora

Dok sam palio lampion, na Francekovu grobu pojavio se povjesničar Ante Nazor. On je pak donio neku običnu, bijelu svijeću. Nisam mogao da mu ne kažem:

“Nisi se baš isprsio… Prvom predsjedniku došao si zapalit svijeću kakve su se kupovale u Jugoslaviji u doba nestašica struje. Drugačijih svijeća nije ni bilo, samo te bijele s kojih bi hrpa voska kapala po stolnjacima, rukama.”

“Svijeća je svijeća”, odvratio je Nazor.

“Jugoslavija je Jugoslavija. Ti si već prilično star, dakle nosio si zvijezdu petokraku dok su te primali u pionire, dok si služio JNA.”

“Jesam, da.”

“I ti bi sad tu petokraku zabranio ustavom, tako si nedavno izjavio na N1.”

Nazor je šutio.

“Kako te nije bilo sram izlanut tako nešto. Pa nosiš prezime slavnog partizana Vladimira Nazora… Evo, i tvoj mili Franjo Tuđman s petokrakom na čelu borio se protiv nacista u Drugom svjetskom ratu. I sad bi ti ustavom zabranjivao petokraku”, nastavio sam… Nova zogda Nacionalne groupie

25.10. (22:00)

Cvjetovi zla

Groupie: Šiške Dalibora Matanića

“Kakav ti je to buket?” upitao sam Dalibora Matanića pred Van Goghom i pokazao na cvijeće na stolu.

“Urednici Glorije sam ga išao odnijet…”

“Očito ga nije htjela primit. Totalno je razumijem. Pa zbog intervjua s tobom u Gloriji život joj je postao noćna mora. Nema tko je ne napada zbog tog što je zlostavljaču žena pružila priliku da govori o sebi i patnjama kroz koje je prošao nakon što su ga po medijima razvlačili kao zlostavljača žena. Uostalom, sam si priznao da si ih iskorištavao i zlostavljao pod utjecajem cuge i droge.”

“Da, to me upropastilo.”

Na terasi Van Goga pojavila se feministička aktivistica i novinarka Jutarnjeg Snježana Pavić.

“Ona te ne podnosi, piše stalno protiv tebe. Evo, kad već imaš ovaj buket cvijeća, pokloni ga njoj, probaj je izmanipulirat da počne malo bolje pisat o tebi. Nema žene koja ne pada na lijepo cvijeće, makar bila i feministica.”

Snježana je sjela par stolova od nas, izvadila laptop. Matanić je ustao i prišao joj s buketom. Nažalost, nisam čuo što govori Snježani, bio sam previše udaljen od njih. Samo sam vidio trenutak kad joj se osmjehuje i pruža joj buket. Snježana je prihvatila buket, a onda ga bacila na pod i izgazila nogom. Nova zgoda Nacionalne groupie

19.10. (09:00)

Pa tko prvi savije kičmu

Groupie: Nova operacija Super Vilija

Boris Rašeta je Pavla Svirca u novoj zgodi odveo u bolnicu nakon što je trpio nesnosne bolove.

Rašeta mi je pomogao da izađem iz auta, doveo me do porte. Portira je tražio da ga spoji s neurokirurgom Vilijem Berošem.

“Čekaj, tome si se dosjetio… Misliš da moje bolove svojim moćima može ukloniti Super Vili kao što je u koroni uklanjao strahove postarijih žena koje su svršavale na njega usprkos njegovom niskom rastu i ne baš impresivnom izgledu.

Beroš me odmjerio.

“To bi i za vas bilo korisno”, nastavio je Rašeta. Po medijima bruje da se nitko neće dati vama u ruke da ga operirate… Godinama ste bili u politici, totalno ste ispali iz forme, u stresu ste zbog DORH-ove optužnice da ste okrali ovu istu bolnicu u kojoj sad ponovo radite… Da svoju prvu povratničku operaciju uspješno izvedete na kolumnistu Nacionala, on bi to opisao u kolumni i svi bi ostali mediji to prenosili. Ljudima biste tako vratili povjerenje u vašu kompetenciju i vještinu neurokirurga.”

“U redu, prvo ćemo obavit pregled kralježnice vašeg kolege. Dođite sutra u podne”, rekao je Beroš.

Dok smo izlazili iz bolnice, rekao sam Rašeti:

“Divno si ovo smislio, da ja budem pokusni kunić Berošu, da se na mojoj kičmi vježba!”

12.10. (21:00)

Na akciji: jedan branitelj, dvije predrasude gratis

Groupie: Okršaj s Možemo-braniteljem

Dok smo hodali po tržnici u potrazi za švercerima, za jednim štandom spazio sam bradatog čovjeka čija se fotka zadnjih dana provlačila po medijima. Bio je to multimedijalni umjetnik Milan Božić. Baš sam se razveselio što ga vidim.

“Vidiš onog tamo…”, pokazao sam starom na Božića.

“Jel to švercer?” upitao je stari.

“To je branitelj. Možemo-branitelj.”

“On je napokon pokazao da ne moraju svi branitelji biti stereotipni ko tvoja ekipa… Ne sluša Tompsona, ne nosi na crnoj majici ZDS natpis, protivi se vašim zabranama ljevičarskih predstava i festivala.”

“Pa to onda nije branitelj!” razbjesnio se stari.

“Kako nije, pa prošao je bojišta kao i ti, obranio je Hrvatsku.”

“Ma nemoj mi reć…”, stari je zakoračio prema štandu za kojim je stajao Božić. “Ja za dom nisam spreman”, smireno je odvratio.

“A šta si to onda branio u ratu?”

“Domovinu”, Božić je raspoređivao češnjak na štandu.

“Znači, ti si za domovinu spreman?”

“Tajo, on se druži s Nepajcem… Vidijo san ih kako se jube”, drukao me moj polubrat Gojko.

“I ja sam ga vidio prije dva tjedna! Spavao je taj Nepalac s njim na madracu u onoj njegovoj straćari!” zgađeno će stari.

“Pa šta s tim? Trebate li se zbog tog odreći sina?” upitao je Božić.

“A šta bi ti napravio da ti se sin jebe s Nepalcem!?” zagrmio je stari.

“Evo što bih napravio…”, Božić je pružio ruku prema meni i zagrlio me. Nova zgoda Nacionalne groupie.

05.10. (12:00)

Pustolovina koju mu je uzela Danka

Groupie: Dok se penjem na Thompsonovu terasu

Vlakom sam se za 17 eura odvezao do Splita, od kolodvora pješke hodao do Tompsonove zgrade na Žnjanu. Zvonio mu na portafon dolje. Nikako da mi otvori. Šta sam bezveze putovao 10 sati u vlaku do Splita? Opet poraz i odbijanje? Ma, nema šanse.

Popeo sam se po stepeništu sve do zadnjeg kata. Tamo su na hodniku bile ljestve od radnika koji su krečili zgradu.

Uzeo sam ljestve i po uzoru na moju kolegicu Anku Derifaj krenuo se po njima penjat na Tompsonovu terasu za koju nova sudska vještakinja tvrdi da i nije njegova, nego na nju imaju pravo svi stanari u zgradi.

Tompson je u Hrvatskoj ono što je nekad Bijelo dugme bilo u Jugi. Možda mi se napokon u životu posrećilo. Veća mi je korist da mi Tompson uzme pjesmu, nego sve one nagrade na Goranovu proljeću… Nova zgoda Nacionalne groupie kao i inače, nije prošla kako je očekivao…