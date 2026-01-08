USA out, klimatske promjene in
SAD se povlači iz 66 međunarodnih organizacija, UN nastavlja s radom
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog odluke SAD-a da se povuče iz 66 međunarodnih organizacija, uključujući brojne agencije UN-a. Unatoč tome, naglasio je da će Ujedinjeni narodi nastaviti ispunjavati svoje obveze prema onima koji ovise o njihovoj pomoći. Odluka proizlazi iz predsjedničkog memoranduma Donalda Trumpa, kojim se nalaže prekid sudjelovanja i financiranja 31 UN-ove institucije i 35 drugih organizacija. Bijela kuća tvrdi da te organizacije djeluju protiv američkih nacionalnih interesa, posebno u područjima okoliša, klime i rodne ravnopravnosti. Index Bijela kuća tvrdi da te organizacije ne služe američkim interesima te promiču „globalističke“, klimatske i ideološke agende. BBC