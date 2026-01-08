SAD se povlači iz 66 međunarodnih organizacija, UN nastavlja s radom - Monitor.hr
Danas (22:30)

USA out, klimatske promjene in

SAD se povlači iz 66 međunarodnih organizacija, UN nastavlja s radom

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog odluke SAD-a da se povuče iz 66 međunarodnih organizacija, uključujući brojne agencije UN-a. Unatoč tome, naglasio je da će Ujedinjeni narodi nastaviti ispunjavati svoje obveze prema onima koji ovise o njihovoj pomoći. Odluka proizlazi iz predsjedničkog memoranduma Donalda Trumpa, kojim se nalaže prekid sudjelovanja i financiranja 31 UN-ove institucije i 35 drugih organizacija. Bijela kuća tvrdi da te organizacije djeluju protiv američkih nacionalnih interesa, posebno u područjima okoliša, klime i rodne ravnopravnosti. Index Bijela kuća tvrdi da te organizacije ne služe američkim interesima te promiču „globalističke“, klimatske i ideološke agende. BBC


Slične vijesti

07.06.2024. (07:00)

Pet do dvanaest...

Guterres: Tvrtke koje se bave proizvodnjom fosilnih goriva su ‘gospodari klimatskog kaosa’ i trebalo bi im u svakoj zemlji zabraniti oglašavanje

U velikom govoru u New Yorku António Guterres je pozvao medije da prestanu omogućavati “uništenje planeta” uzimanjem novca za oglašavanje od industrija fosilnih goriva, upozoravajući da se svijet suočava “s vremenom klimatske krize”. “Mnoge vlade ograničavaju ili zabranjuju oglašavanje proizvoda koji štete ljudskom zdravlju, poput duhana”, rekao je. “Pozivam sve zemlje da zabrane oglašavanje kompanija za fosilna goriva”. Guterres je objavio nove podatke Svjetske meteorološke organizacije (WMO) koji pokazuju da postoji 80 posto šanse da će planet prijeći granicu zagrijavanja od 1.5 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijska vremena u sljedećih pet godina. Nacional

07.03.2023. (12:00)

"Napredak ostvaren prije nekoliko desetljeća nestaje pred našim očima"

UN objavio: Ravnopravnosti spolova neće biti još barem tristo godina

spolna ravnopravnost - tportal

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je jučer žaljenje zbog toga što je ravnopravnost muškaraca i žena u svijetu sve udaljenija, a ostvarit će se u najboljem slučaju “za tristo godina”. Guterres je ocijenio da se diljem svijeta “ženska prava gazi, prijeti im se, nad ženama se provodi nasilje” te da “napredak u ženskim pravima ostvaren prije nekoliko desetljeća nestaje pred našim očima”. “Stoljeća patrijarhata, diskriminacije i mučnih stereotipa stvorili su ponor među spolovima i u znanosti i u tehnologiji”, sektorima u kojima je među dobitnicima Nobelove nagrade “samo tri posto žena”, rekao je. “Ovdje sam kako bih jasno i odlučno poručio: Ujedinjeni narodi su svuda uz žene i  djevojke”, zaključio je Guterres. Tportal

07.11.2022. (23:00)

Još jedno sastančenje

COP27: Posljedice klimatskih promjena već su tu, svijet se opasno približava točki bez povratka

Jedna od ključnih početničkih tema o kojoj se raspravlja su i ‘klimatske financije‘, odnosno troškovi koji nastaju u siromašnijim zemljama zbog ekstremnih klimatskih nepogoda. Poplave, suše toplinski valovi zahvatili su gotovo sve dijelove svijeta, a s njima se najteže nose siromašne države pa su teme financiranja više nego potrebne. Uz to, financije su problem i za zemlje koje su se obogatile izgaranjem fosilnih goriva kao i onih koje to nisu činile, a pate od teških posljedica promjena. Predloženi pakt o klimatskoj sigurnosti sastojao bi se od dodatnih obaveza država prema redukciji emisija te ubrzavanje energetske tranzicije zemalja u razvoju kroz pomoć bogatijih nacija i međunarodnih financijskih institucija. Guterres je pozvao i na prekid ovisnosti o fosilnim gorivima do 2040. godine. Lider

20.04.2021. (00:00)

Misli pozitivno, na rubu smo odlaska u nebo

Glavni tajnik UN-a Guterres: Na rubu smo ponora

Na rubu smo ponora. Vidimo rekordni broj tropskih oluja, velike razmjere otapanja ledenih pokrova i ledenjaka, suše, toplinske valove i šumske požare, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Izvješće pokazuje da je globalna temperatura 2020. bila za 1,2 stupnja Celzija viša od predindustrijskog perioda, što je svrstava među tri najtoplije godine, uz 2016. i 2019.

05.08.2020. (14:30)

Back to school

Glavni tajnik UN-a: Svijet je suočen s generacijskom katastrofom

Dok se svijet suočava s neodrživim razinama nejednakosti, trebamo obrazovanje koje je veliki izjednačivač više nego ikada, naglasio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Pozvao je vladajuće da stvore uvjete da se učenici što sigurnije vrate u školu, da se zaštite i povećaju proračuni za obrazovanje te da obrazovne inicijative stignu i do manjinskih skupina, raseljenih osoba i onih s invaliditetom. HRT

04.01.2020. (18:30)

Traži se mirno rješenje

Glavni tajnik UN-a upozorio Tursku da ne šalje vojsku u Libiju

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izdao je priopćenje u kojem upozorava da bi bilo kakva strana pomoć zaraćenim stranama u Libiji samo pogoršala sukob i komplicirala pokušaje postizanja mirnog rješenja. Smatra se da je ovime direktno upozorio Tursku, koja je uz Jordan i Ujedinjene Arapske Emirate optužena za višestruka kršenja embarga na oružje Libiji. Prošlog tjedna je turski parlament odobrio slanje vojnika u tu zemlju.

13.10.2019. (23:30)

Ključ u bravu

UN u krizi: U blagajni nema više novca za plaće

Glavni tajnik UN-a António Guterres izjavio je da se UN nalazi u ‘najgoroj financijskoj krizi u posljednjem desetljeću’, a blagajna bi se mogla isprazniti već krajem listopada, kad UN više neće biti u stanju isplaćivati plaće zaposlenima i dostavljačima. SAD, koji pokriva 22 posto budžeta, duguje im 380 milijuna dolara za proteklo razdoblje i 670 milijuna za tekuću godinu.

12.09.2018. (01:32)

Prženi i pečeni

Glavni tajnik UN-a: Do 2020. moramo reagirati da klimatske promjene ne izmaknu kontroli

Ako svijet ne promijeni svoj smjer do 2020. izlažemo se riziku klimatskim promjenama koje više nećemo moći zaustaviti, rekao je UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres (ovdje cijeli govor, vrlo jednostavne i izravne rečenice, gotovo slogani). Naveo je kako su se ove godine klimatske promjene vidjele u toplinskim udarima, požarima, olujama i poplavama. Kaže on da svijet ima i alate i sposobnost za nošenje s klimatskim promjenama, no da su svjetski vođe “paralizirani”. Poručuje on i kako je glupost da je zaustavljanje klimatskih promjena skupo – “za svaki dolar potrošen na obnovu šuma vratit će se 30 dolara kroz ekonomsku korist i smanjenje siromaštva”.

31.12.2017. (18:49)

Sretna nova (dok je ima)

Glavni tajnik UN-a uputio svijetu poruku crvenog upozorenja

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres uputio je “poruku upozorenja, crvenog upozorenja” o opasnostima koje prijete svijetu u 2018. godini i pozvao je na “jedinstvo” u povodu nove godine.”Klimatske promjene brže su od nas” a “nejednakosti su i sve jače” s teškim kršenjima ljudskih prava, kazao je on izrazivši žaljenje zbog jačanja nacionalizma i ksenofobije.”Sukobi su se pogoršali i pojavile su se nove opasnosti. U cijelome svijetu nikada nije bio tako veliki strah od nuklearnog oružja od kraja Hladnog rata”, istaknuo je šef UN-a aludirajući na krizu sa Sjevernom Korejom. Večernji, Vanguard

14.10.2016. (11:11)

New man in town

Guterres imenovan novim glavnim tajnikom UN-a

Opća skupština UN-a imenovala je bivšeg portugalskog premijera Antonija Guterresa devetim glavnim tajnikom UN-a. Na funkciju stupa 1. siječnja 2017., zamijenit će Južnokoreanca Ban Ki-Moona, a mandat će mu trajati pet godina. Zavjetovao se da će se boriti protiv terorizma, populizma, te za ravnopravnost spolova i mirno rješenje sukoba u Siriji. HRT, Independent