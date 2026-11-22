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HAC pokreće nabavu opreme vrijedne 8,83 milijuna eura za novi beskontaktni sustav naplate cestarine
Hrvatske autoceste pokrenule su savjetovanje za nabavu prometne signalizacije i opreme za beskontaktnu naplatu cestarine na 119 prolaza, procijenjenu na 8,83 milijuna eura bez PDV-a. Uvođenjem novog sustava ukidaju se rampe i plaćanje gotovinom, a prolazak vozila pratit će portali, kamere i senzori uz ograničenje brzine od 40 km/h. Unaprijed registrirana vozila koristit će zelene trake bez zaustavljanja, dok će neregistrirana vozila do 3,5 tone u žutim trakama prijavljivati bankovnu karticu. Teža vozila i autobusi morat će imati novi ENC. Ukupna vrijednost projekta prelazi 160 milijuna eura. Poslovni