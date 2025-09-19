Hip hop kao novi punk

Između 2016. i 2020. izašao je niz singlova kojima se žanr odupirao retorici i licemjerju novog predsjednika. YG i Nipsey Hu$$le izbacili su direktni udarac nazvan FDT (Fuck Donald Trump), dok je Eminem u Campaign Speechu opisao Trumpa kao “jebenu tempiranu bombu s prstom na crvenom gumbu (…) koji nikome ne mora polagati račune”. Bilo je i javnih istupa poput Mac Millerove izjave kojom je Trumpu poručio da je “rasistički kurvin sin” koji želi ”Ameriku ponovno učiniti bjelačkom”. Dissovi prema “velikom vođi” stizali su sa svih strana, i iz gotovo svake razine rap miljea. No očekivani kontraudar hip hopa trenutnoj vladi gotovo da i ne postoji u današnjem mainstreamu.

Dok pojedini hip-hop veterani podržavaju Trumpa, drugi, poput Toma Morella (RATM), Pussy Riota ili B-Reala, javno prozivaju ICE i administraciju. Uz njih se ističu noviji glasovi poput The Neighborhood Kids, trans reperice DAMAG3 i queer latino umjetnika Caina Culta, koji u pjesmama kritiziraju kapitalizam, nasilje nad imigrantima i potlačenima te američko suučesništvo u genocidu. Iako nisu mainstream, preko TikToka i Instagrama dosežu stotine tisuća ljudi, potvrđujući da suvremeni otpor ima snažan soundtrack. Kulturpunkt