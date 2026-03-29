A i zvučao je nekako poznato...
Video: Trump kao Sauron
Trump is Sauron from Lord of the Rings
Ross Atkins s BBC-a ističe niz kontradiktornih izjava Donald Trump o ratu s Iranom i Hormuškom tjesnacu. Trump je čas tražio pomoć saveznika, čas tvrdio da mu ne trebaju, dok istodobno govori da je rat i završen i tek započeo. Iran opisuje kao “uništen”, ali i dalje je prijetnja. Također negira saznanja o napadima, dok prijeti novima. BBC zaključuje da takva nepredvidivost otežava odnose sa saveznicima. Index, BBC
Analitičarka i dobitnica Pullitzera Anne Applebaum tvrdi da Donald Trump vodi vanjsku politiku bez ikakve strategije, vođen isključivo trenutnim impulsima i osobnim interesima. Ne razmišlja strateški. Ne razmišlja ni povijesno, ni geografski, pa čak ni racionalno. Ne povezuje odluke koje donese jednog dana s događajima koji slijede tjednima kasnije. Ne razmišlja o tome kako će njegovo ponašanje na jednom mjestu promijeniti ponašanje drugih ljudi. Dok Hormuški tjesnac gori, on vrijeđa NATO saveznike i ultimativno zahtijeva njihovu pomoć, zaboravljajući da ih je mjesecima maltretirao carinama i prijetnjama aneksijom Grenlanda. Ovo je važno jer pokazuje duboki lom: saveznici poput Danske i Kanade više ne vide SAD kao zaštitnika, već kao sigurnosni rizik, dok Trumpovo stopiranje pomoći Ukrajini i trgovanje carinama za darove (poput Rolexa) trajno urušava zapadni poredak. Index
Američki predsjednik Donald Trump suočava se s neočekivanim otporom iz Europe dok vodi rat protiv Irana. Velika Britanija, Španjolska i Francuska odbile su dopustiti korištenje svojih baza za američke napade, pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i izbjegavanje eskalacije. Trump kritizira europske saveznike i prijeti trgovinskim mjerama, no čelnici Europe ostaju pri svojim principima. Napetosti podsjećaju na podjele iz 2003. godine zbog Iraka. Ipak, Europa i dalje ovisi o američkoj sigurnosnoj potpori, dok zemlje raspoređuju vojne snage kako bi zaštitile vlastite interese u regiji. tportal
Novo izvješće organizacije CREW otkriva kako Donald Trump u svom drugom mandatu intenzivno koristi privatne posjede, poput Mar-a-Laga, za državne i stranačke poslove. Od siječnja 2025., političke organizacije potrošile su najmanje 1,3 milijuna dolara na njegovim lokacijama, dok su strani dužnosnici i lobisti zabilježili preko 145 posjeta. Kritičari upozoravaju na očit sukob interesa i prodaju političkog utjecaja kroz astronomske članarine i privatne račune. Iako pravni stručnjaci propituju ustavnost ovakve prakse, Trumpova administracija optužbe odbacuje, tretirajući njegove resorte kao “produžetak Bijele kuće” uz minimalnu transparentnost o stvarnoj zaradi. tportal
Trump se dugo trudio kadrovirati i utjecati na Vrhovni sud jer je bio svjestan moći neovisnog sudstva u američkoj demokraciji. Vrhovni sud SAD-a, s obzirom da su dužni odlučivati stručno i neovisno o ideološkim i stranačkim orijentacijama, presudio je da je velik dio carina koje je Donald Trump uveo pozivajući se na zakon o izvanrednim situacijama – neustavan. Time je oslabljen njegov glavni pregovarački i fiskalni instrument, vrijedan stotine milijardi dolara godišnje. Ipak, dio carina ostaje, a administracija najavljuje alternativne pravne osnove i druge instrumente industrijske politike. Odluka otežava Trumpovu strategiju reindustrijalizacije i pritiska na trgovinske partnere, ali je ne zaustavlja. Tržišta su reagirala umjereno, dok slabiji rast BDP-a dodatno komplicira ekonomsku sliku na početku nove faze njegova mandata. Tu su i tužbe američkih poduzetnika, od kojih su neke i dobili, kaže Velimir Šonje za Ekonomski lab
Tako je barem rekla Trumpova snaha Lara Trump. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tvrdi da prvi put čuje za takav govor, iako bi, kaže, izazvao velik interes javnosti. Barack Obama nedavno je izjavio da nema dokaza o postojanju izvanzemaljaca, unatoč viralnim interpretacijama njegovih ranijih izjava. Tema NLO-a, odnosno neidentificiranih anomalnih fenomena, posljednjih godina zaokuplja Kongres, uključujući svjedočenje zviždača Davida Gruscha o navodnom prikrivanju programa vezanih uz izvanzemaljsku tehnologiju. Mreža
Onog trenutka kad je Apple Music po svim uzusima showbusinessa najavio nastup Bad Bunnyja u poluvremenu Super Bowla LX za nedjelju 8. veljače 2026. na Levi’s Stadiumu u Santa Clari, u Californiji, Trump, MAGA i njima naklonjeni mediji udarili su na sva zvona o tome kako je riječ o nepatriotskom činu obzirom da Super Bowl nosi veliku nacionalnu važnost, iako je riječ o biznisu, a ne o nacionalnoj instituciji.
Nakon tih 13 i nešto sitno minuta nastupa, ne samo da je većina Amerikanaca pokazala kako diše, već je to postalo bjelodano i ostatku svijeta koji zbog Trumpove doktrine „urlajućeg megafona“ nije mogao osjetiti puls američke nacije. Postalo je bjelodano kad je „Bijeli zec“ (s obzirom da je Bad Bunny bio odjeven u bijelo odijelo) istrčao na teren u Santa Clari i započeo svoj nastup u šumi trske koja je i kao logistički spektakl preplavila nogometni teren.
Bad Bunny priredio je izuzetan nastup s pomno isplaniranom svakom stotinkom, a kamo li sekundom istog. Bila je to lekcija iz otvorenosti, želje za uvažavanjem i građenjem odnosa na tim temeljima. Nakon tmurne uskogrudne, izolacionističke i prijeteće Trumpove „America First“ politike, bila je to prva lijepa slika i poruka iz SAD-a s dubokom humanom porukom. Zoran Stajčić za Ravno do dna. Zbog copyrighta originalni video nastupa možete pogledati samo na YT.
Donald Trump uživa neočekivanu podršku među zvijezdama poput Mel Gibsona, Sylvestera Stallonea, Jona Voighta, Nicki Minaj i 50 Centa. Minaj se proglasila “najvećom Trumpovom obožavateljicom” i nastupila s njim na pozornici. S druge strane, brojni poznati kritičari ne štede riječi: George Clooney, Meryl Streep i Robert De Niro otvoreno ga napadaju, a Bruce Springsteen, Katy Perry, Glenn Close i Stephen King aktivno prosvjeduju protiv politike ICE-a i Trumpovih postupaka prema imigrantima. DW
Teza TACO („Trump always chickens out“) ne objašnjava Trumpova povlačenja odjednom zbog političkih pritisaka, nego zbog reakcija financijskih tržišta. Ključni okidač nisu protivnici ni mediji, već rast prinosa na američke državne obveznice i slabljenje dolara, što izravno pogađa najveću ranjivost SAD-a: golemi javni dug financiran privatnim i savezničkim kapitalom. Trump može ignorirati političku galamu, ali ne i obvezničko i devizno tržište. Unatoč retorici moći, američku politiku ograničavaju financijska međuovisnost, tržišta i demokratske institucije, a ne volja jednog čovjeka, podsjeća Velimir Šonje za Ekonomski lab.