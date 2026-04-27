To se, djeco, događa kad previše buljite u ekrane
Ankete: Amerikanci sve više sumnjaju u Trumpovo mentalno zdravlje
Nova anketa Reuters/Ipsosa otkriva da 51 % Amerikanaca smatra kako mentalna oštrina predsjednika Trumpa opada. Dok Bijela kuća tvrdi da je predsjednik u “izvrsnoj formi”, javnost je zabrinuta zbog njegovih nekontroliranih ispada, poput psovki na Uskrs i napada na papu Lava XIV. Trumpov rejting pao je na niskih 36 %, što je značajno manje od Papinih 60 %. Uz nesuglasice s saveznicima i prijetnje oko Grenlanda, raste skepticizam čak i među republikancima, od kojih gotovo polovina smatra da predsjednik nije ujednačenog temperamenta. Budućnost mirovnih pregovora s Iranom ostaje krajnje neizvjesna. The Daily Beast