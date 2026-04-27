Odjeci jedne gala večeri
Na rat se više ne gleda kao na borbu za civilizaciju, već kao holivudski spektakl
Tekst Economista koji donosi Jutarnji analizira duboku promjenu u ratnoj komunikaciji Zapada, uspoređujući dostojanstvene govore Roosevelta i Churchilla s današnjom agresivnom retorikom američke administracije tijekom krize u Hormuškom tjesnacu 2026. godine. Dok su povijesni lideri koristili Bibliju i Shakespearea kako bi mobilizirali “bolje anđele naše prirode” i branili demokraciju, suvremena vlast koristi psovke, citate iz filmova poput Pulp Fictiona i vizualne kolaže nalik na Transformerse. Autor upozorava da gubitak kulturne aluzije nije samo estetski problem, već znak da se rat više ne doživljava kao borba za civilizaciju, već kao holivudski spektakl.