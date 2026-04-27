Danas (20:00)

Odjeci jedne gala večeri

Na rat se više ne gleda kao na borbu za civilizaciju, već kao holivudski spektakl

Tekst Economista koji donosi Jutarnji analizira duboku promjenu u ratnoj komunikaciji Zapada, uspoređujući dostojanstvene govore Roosevelta i Churchilla s današnjom agresivnom retorikom američke administracije tijekom krize u Hormuškom tjesnacu 2026. godine. Dok su povijesni lideri koristili Bibliju i Shakespearea kako bi mobilizirali “bolje anđele naše prirode” i branili demokraciju, suvremena vlast koristi psovke, citate iz filmova poput Pulp Fictiona i vizualne kolaže nalik na Transformerse. Autor upozorava da gubitak kulturne aluzije nije samo estetski problem, već znak da se rat više ne doživljava kao borba za civilizaciju, već kao holivudski spektakl.


Danas (13:00)

To se, djeco, događa kad previše buljite u ekrane

Ankete: Amerikanci sve više sumnjaju u Trumpovo mentalno zdravlje

Nova anketa Reuters/Ipsosa otkriva da 51 % Amerikanaca smatra kako mentalna oštrina predsjednika Trumpa opada. Dok Bijela kuća tvrdi da je predsjednik u “izvrsnoj formi”, javnost je zabrinuta zbog njegovih nekontroliranih ispada, poput psovki na Uskrs i napada na papu Lava XIV. Trumpov rejting pao je na niskih 36 %, što je značajno manje od Papinih 60 %. Uz nesuglasice s saveznicima i prijetnje oko Grenlanda, raste skepticizam čak i među republikancima, od kojih gotovo polovina smatra da predsjednik nije ujednačenog temperamenta. Budućnost mirovnih pregovora s Iranom ostaje krajnje neizvjesna. The Daily Beast

Jučer (15:00)

Više od zakuske

Pucnjava u hotelu: Naoružan do zuba probio osiguranje, agenti imali jako malo vremena za reakciju

  • Pucnjava na gala večeri Udruge izvjestitelja iz Bijele kuće u subotu navečer ponovno je pokrenula pitanja o zaštiti koja se pruža američkim političkim čelnicima u vrijeme rastućeg političkog nasilja, teško naoružani muškarac je oko 20:30 uspio projuriti pokraj osiguranja tportal)
  • Cole Allen imao je pištolj, sačmaricu i noževe, pogodio je jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane, vjeruje se da je bio gost hotela, snimke pokazuju kako je brzim trčanjem kroz sigurnosnu točku iznenadio osiguranje (Večernji)
  • Trump nakon pucnjave u Washingtonu: “Mete atentata su najutjecajniji ljudi, kao Lincoln” (N1)
  • Reakcije svjetskih čelnika: osuđuju napad i političko nasilje, izražavaju olakšanje što su Trump i prva dama na sigurnom (Jutarnji)
  • Snimke otkrivaju: JD Vance prvi evakuiran, Trump pao u metežu (Jutarnji, Večernji)
  • U vrijeme pucnjave u washingtonskom hotelu bila je i Marija Selak Raspudić, za Jutarnji ispričala kako je ona doživjela taj kaos
16.04. (16:00)

Trumpoluk pobjede

Donald Trump planira “Arc de Trump” u Washingtonu

Trumpova administracija predala je službene nacrte za grandiozni trijumfalni luk studija Harrison Design, planiran za 250. obljetnicu SAD-a. neodoljivo podsjeća na “Slavoluk pobjede” u Parizu. Smješten nasuprot Lincolnove memorijalne dvorane, ovaj američki luk će krasiti zlatni detalji, orlovi, lavovi i anđeo, uz natpise “Jedna nacija pod Bogom” i “Sloboda i pravda za sve”. Nije mu to, naravno, službeni naziv, ali najavljeni projekt spomenika na rijeci Potomac u Washingtonu nekako je neodvojiv od Trumpovog imidža. Iako Komisija za likovnu umjetnost (CFA) ima savjetodavnu ulogu, Trump je i ranije koristio ovo tijelo za guranje kontroverznih arhitektonskih zahvata kojima nastoji trajno preoblikovati vizuru glavnog grada. Dezeen

20.03. (21:00)

Nije bitno što kaže, nego kako to izgovori

BBC izvukao što je sve Trump u par dana govorio o ratu… proturječne izjave zbunjuju saveznike

Ross Atkins s BBC-a ističe niz kontradiktornih izjava Donald Trump o ratu s Iranom i Hormuškom tjesnacu. Trump je čas tražio pomoć saveznika, čas tvrdio da mu ne trebaju, dok istodobno govori da je rat i završen i tek započeo. Iran opisuje kao “uništen”, ali i dalje je prijetnja. Također negira saznanja o napadima, dok prijeti novima. BBC zaključuje da takva nepredvidivost otežava odnose sa saveznicima. Index, BBC

19.03. (14:00)

Nisam ja, oni su

Trump pokušava smiriti situaciju nakon iranskog napada na važno LNG postrojenje u Kataru

  • Cijene nafte eksplodirale – Iran napao plinski kompleks; S. Arabija gubi strpljenje, prijete vojnom intervencijom (tportal)
  • Iran jučer pokrenuo osvetničke udare. Katar bijesan, protjeruje iranske izaslanike (Index)
  • Utjecaj rata na okoliš: Prema procjeni Inicijative za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u ratu, rat u Ukrajini uzrokovao je više od 300 milijuna tona dodatnih emisija, što je usporedivo s godišnjom proizvodnjom Francuske (Index)
  • Lančana eskalacija od Teherana do Tel Aviva, Britanci nakon Trumpovog poziva: ‘Nema nacije koja će se usuditi ići u Hormuški tjesnac‘ (Jutarnji)
  • Trump zbog odbijenice saveznika kaže da bi SAD trebala preispitati članstvo u NATO-u (Jutarnji)
  • Trump: Nisam znao za izraelski napad na plinska polja. Izrael: Znao je (Index)
  • Amerika u tjedan dana potrošila 11 milijardi dolara na rat. Sad traži više od 200 (Index)
  • Tko je Joe Kent? Ženu upoznao u Iraku, izgubio u Siriji, a sad se otvoreno suprostavio Trumpu zbog Irana (N1)
18.03. (17:00)

Svijet gori, ego se češlja

Trump ne uzima u obzir šire posljedice svojih odluka. Ne preuzima odgovornost kada te odluke pođu po zlu, a kada promijeni mišljenje – laže o tome što je rekao prije

Analitičarka i dobitnica Pullitzera Anne Applebaum tvrdi da Donald Trump vodi vanjsku politiku bez ikakve strategije, vođen isključivo trenutnim impulsima i osobnim interesima. Ne razmišlja strateški. Ne razmišlja ni povijesno, ni geografski, pa čak ni racionalno. Ne povezuje odluke koje donese jednog dana s događajima koji slijede tjednima kasnije. Ne razmišlja o tome kako će njegovo ponašanje na jednom mjestu promijeniti ponašanje drugih ljudi. Dok Hormuški tjesnac gori, on vrijeđa NATO saveznike i ultimativno zahtijeva njihovu pomoć, zaboravljajući da ih je mjesecima maltretirao carinama i prijetnjama aneksijom Grenlanda. Ovo je važno jer pokazuje duboki lom: saveznici poput Danske i Kanade više ne vide SAD kao zaštitnika, već kao sigurnosni rizik, dok Trumpovo stopiranje pomoći Ukrajini i trgovanje carinama za darove (poput Rolexa) trajno urušava zapadni poredak. Index

08.03. (20:00)

Ne, hvala, Donalde

Europski lideri odbijaju američke napade na Iran, Trump prijeti sankcijama

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s neočekivanim otporom iz Europe dok vodi rat protiv Irana. Velika Britanija, Španjolska i Francuska odbile su dopustiti korištenje svojih baza za američke napade, pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i izbjegavanje eskalacije. Trump kritizira europske saveznike i prijeti trgovinskim mjerama, no čelnici Europe ostaju pri svojim principima. Napetosti podsjećaju na podjele iz 2003. godine zbog Iraka. Ipak, Europa i dalje ovisi o američkoj sigurnosnoj potpori, dok zemlje raspoređuju vojne snage kako bi zaštitile vlastite interese u regiji. tportal

25.02. (11:00)

Golf diplomacija: Luksuz s 18 rupa

Bijela kuća na Floridi: Trumpovi luksuzni resorti postali su neslužbeno središte američke moći

Novo izvješće organizacije CREW otkriva kako Donald Trump u svom drugom mandatu intenzivno koristi privatne posjede, poput Mar-a-Laga, za državne i stranačke poslove. Od siječnja 2025., političke organizacije potrošile su najmanje 1,3 milijuna dolara na njegovim lokacijama, dok su strani dužnosnici i lobisti zabilježili preko 145 posjeta. Kritičari upozoravaju na očit sukob interesa i prodaju političkog utjecaja kroz astronomske članarine i privatne račune. Iako pravni stručnjaci propituju ustavnost ovakve prakse, Trumpova administracija optužbe odbacuje, tretirajući njegove resorte kao “produžetak Bijele kuće” uz minimalnu transparentnost o stvarnoj zaradi. tportal

22.02. (17:00)

Tako je to u demokraciji

Vrhovni sud ograničio Trumpove carine i oslabio ključni alat njegove ekonomske politike

Trump se dugo trudio kadrovirati i utjecati na Vrhovni sud jer je bio svjestan moći neovisnog sudstva u američkoj demokraciji. Vrhovni sud SAD-a, s obzirom da su dužni odlučivati stručno i neovisno o ideološkim i stranačkim orijentacijama, presudio je da je velik dio carina koje je Donald Trump uveo pozivajući se na zakon o izvanrednim situacijama – neustavan. Time je oslabljen njegov glavni pregovarački i fiskalni instrument, vrijedan stotine milijardi dolara godišnje. Ipak, dio carina ostaje, a administracija najavljuje alternativne pravne osnove i druge instrumente industrijske politike. Odluka otežava Trumpovu strategiju reindustrijalizacije i pritiska na trgovinske partnere, ali je ne zaustavlja. Tržišta su reagirala umjereno, dok slabiji rast BDP-a dodatno komplicira ekonomsku sliku na početku nove faze njegova mandata. Tu su i tužbe američkih poduzetnika, od kojih su neke i dobili, kaže Velimir Šonje za Ekonomski lab