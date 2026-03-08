Ne, hvala, Donalde
Europski lideri odbijaju američke napade na Iran, Trump prijeti sankcijama
Američki predsjednik Donald Trump suočava se s neočekivanim otporom iz Europe dok vodi rat protiv Irana. Velika Britanija, Španjolska i Francuska odbile su dopustiti korištenje svojih baza za američke napade, pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i izbjegavanje eskalacije. Trump kritizira europske saveznike i prijeti trgovinskim mjerama, no čelnici Europe ostaju pri svojim principima. Napetosti podsjećaju na podjele iz 2003. godine zbog Iraka. Ipak, Europa i dalje ovisi o američkoj sigurnosnoj potpori, dok zemlje raspoređuju vojne snage kako bi zaštitile vlastite interese u regiji. tportal