Puni kovanica

Kada uvedete euro, odričete se dva glavna sredstva usklađenja u slučaju nekog šoka, a to su prilagodbe kamatne i tečajne stope. Kamatne stope se postavljaju u Frankfurtu, dok tečajne stope na možete podesiti. To znači kada se dogodi neka vrsta šoka ne možete se prilagoditi da bi relativno jednostavno obnovili svoju ekonomiju – kaže Nobelovac Joseph Stiglitz u intervjuu Jutarnjem. U redu je pričati o euru, ali neka euro završi svoj posao, prije no što se priključite.