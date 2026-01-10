Kad smo naučeni računati u kunama

Zastupnik Furio Radin upozorio je u Saboru da je Hrvatska narodna banka prekršila zakon jer na novoj kovanici eura s motivom pulske Arene stoji samo naziv “Pula”, bez talijanskog “Pola”. Istaknuo je da dvojezičnost nije stvar izbora, već zakonska obveza. IDS-ov Dalibor Paus ocijenio je da greška nije slučajna nego namjerna. Index… stvar komentiraju i na Forumu
Razlike digitalnog eura u odnosu na gotovinu u užem smislu nema – isto tako je riječ o zamjeni potraživanja koje imate prema banci, za potraživanje prema državi odnosno središnjoj banci. Samo što ćete, umjesto novčanice kao likvidne potvrde tog potraživanja, putem aplikacije na mobilnom telefonu imati otvoren račun kod HNB-a (odnosno Eurosustava) na kojem će pisati broj eura koje ste kupili. Većina ljudi će koristiti digitalni euro samo ako im se to isplati – ako mogu uštedjeti na troškovima transakcija; ako su one brže i sigurnije. Uspjeh ili neuspjeh digitalnog eura zavisit će o tome koliko će njegova platna tehnologija biti superiorna u odnosu na postojeće. To još uvijek ne znamo. No, proširit će razumijevanje financijskih i platnih sustava, a u najširem smislu potaknut će i rasprave o demokratskom nadzoru, slobodi, odnosu građana, korporacija i država.Velimir Šonje za Ekonomski lab
Gotovina u eurozoni ubrzano gubi važnost, pa ECB razvija digitalni euro – javnu digitalnu valutu koja bi zadržala prednosti keša (privatnost, sigurnost, dostupnost) u online svijetu. Time se želi smanjiti ovisnost o privatnim i neeuropskim sustavima plaćanja te zaštititi monetarni suverenitet. Digitalni euro trebao bi funkcionirati besplatno, trenutno i offline, a korisnici bi ga koristili putem digitalnog novčanika. Projekt je još u pripremnoj fazi, pa se uvođenje očekuje najranije između 2027. i 2029. godine. Index
Drugi mandat Donalda Trumpa donio je pad dolara i uspon eura, što je potaknulo bijeg kapitala iz SAD-a u Europu. Euro je dosegnuo najvišu razinu u gotovo četiri godine, olakšavajući uvoz i snižavajući cijene goriva. No, snažan euro udara po europskim izvoznicima poput SAP-a i Mercedesa, jer im smanjuje dobit i globalnu konkurentnost. Posljedice se prelijevaju na gospodarstvo, burze i zaposlenost. DW
Središnje banke se već dugo žale da i dalje kuju kovanice niske denominacije koje se ne vraćaju u opticaj jer ih ljudi uzimaju kao kusur, ali ih aktivno ne troše. Ili se negdje zagube ili se gomilaju kod kuće, što znači da su u biti izašle iz optjecaja. Kao posljedica toga, Europska unija i dalje kuje nove kovanice. Prema Europskoj središnjoj banci (ECB), sada je u optjecaju 40,1 milijarda kovanica od 1 centa. U optjecaju je još 31,4 milijarde kovanica od 2 centa. Nacionalni forum za gotovinu ne traži brisanje koncepta kovanica od 1 i 2 centa, nego samo uklanjanje fizičkih kovanica iz optjecaja kod plaćanja gotovinom. Cijena od 9,99 eura i dalje bi se mogla platiti elektronički. Ali kada bi se isti račun plaćao gotovinom, primjenjivala bi se pravila zaokruživanja. DW
SAD udara dvostruko – najavom carina na europsku robu i rastućim kamatnim diferencijalom koji prijeti slabljenjem eura. ECB je prošlog tjedna smanjio kamatne stope, dok FED drži više razine, što može izazvati odljev kapitala iz Europe u Ameriku. Slabiji euro znači skuplji uvoz, pogotovo energenata, što bi moglo raspiriti inflaciju i dodatno opteretiti europsko gospodarstvo. Analitičari procjenjuju da bi ECB mogao nastaviti s rezanjima kako bi dostigao “neutralnu razinu”, no tržište već osjeća posljedice ove monetarne borbe. Lider
Sredina i kraj listopada oduvijek su bili najuzbudljivije tržničko razdoblje u godini. Vrijeme je to kada se kiseli kupus, pa iz unutrašnjosti krenu FAP-ovi i tamići, do vrha puni odrubljenih kupusovih glava. Na tržnicama bi sredinom listopada svud naokolo bila i brda jabuka i krušaka, uglavnom starih sorti, dobrih za trap i za zimsko skladištenje. I bilo bi, naravno, na sve strane i grožđa. Sve do nedavno, na zagrebačkim je tržnicama bilo i domaćih jabuka, i dalmatinskog grožđa, kao i onog groznog kontinentalnog grožđa, koje nazivaju izabela. Bilo je svega čega i bilo i nekad, samo manje, oskudnije i nekvalitetnije.
Odumiranje zagrebačkih tržnica započinje u vrijeme kada dva-tri dominantna lanca prehrambenih trgovina preuzimaju cjelokupno tržište. Turistička monokultura sasvim je pokorila Dalmaciju, poticaji (mahom lažni i fiktivni) u poljoprivredi dodatno su korumpirali male proizvođače, iz Slavonije odavno na tržnice ne dolazi više ništa ili skoro ništa, a uvozna roba sa tržničnih štandova sve brojnijih nakupaca ne razlikuje se od robe u Konzumu, u Sparu ili u Plodinama. U osnovi, radnim danima sve manje je razloga da pođemo na tržnicu, pijacu, placu. A petkom i subotom, s tržnice, pijace, place vraćamo se razočarani. Miljenko Jergović
Lanjskog studenog inflacija je dosegnula rekordnih 13,5 posto, nakon čega kreće njeno postupno usporavanje, pri čemu su se dvoznamenkaste razine zadržale i u prva tri mjeseca ove godine. Prve dane ove godine u javnosti su se pojavili i brojni primjeri neopravdanih poskupljenja kod “zaokruživanja” cijena pri preračunavanju iz kuna u eure, koje su korigirale inspekcije. No, uvođenje eura je utjecalo na cijene u ugostiteljstvu, koje bi bile nešto manje da su ostale kune, smatraju ekonomski analitičari. Dvojno iskazivanje cijena prestaje s 1.1.2024., iako otprilike polovica građana još uvijek preračunava eure u kune. Neki se ekonomski stručnjaci boje kako bi prestanak dvojnog iskazivanja cijena mogao imati efekt na rast cijena u siječnju, budući da se otvara prostor za netransparentnost. Lider
Prema istraživanju, gotovo polovina ispitanika smatra da je odluka o uvođenju eura bila loša. Iako dvije trećine ispitanih kaže da znaju baratati s eurima, jedna trećina ispitanih i dalje ima problema sa snalaženjem. Isti je omjer i onih koji preračunavaju eure u kune, odnosno dvije trećine ispitanih preračunava, dok trećina više ne razmišlja o kunama. Problem je i što nas često zavara mala brojka jer imamo lažan osjećaj niskih cijena. Deset eura, za koje se sve manje toga može kupiti, je nekadašnjih 75 kuna. Tako lažan osjećaj niskih cijena ima čak 77 posto anketiranih. Gotovo 90 % ispitanih smatra da su za skupoću života krivi trgovci i želja za zaradom, na drugom mjestu je nova valuta (82 %), odmah do je Plenkovićeva Vlada. Naime, više od 81 % ispitanih smatra da je Vlada zakasnila s mjerama obuzdavanja cijena. (Nacional)
Digitalni će euro, kažu, biti oblik digitalne gotovine, koji će se moći koristiti za izravna plaćanja diljem Eurozone. Korištenje će biti potpuno besplatno, kao da je riječ o gotovini, moći će se koristiti i dok je korisnik online ili dok nema pristup Internetu, a njime će se moći podmirivati sva plaćanja – na način kako to ne omogućava niti jedan digitalni platni instrument danas. Tako će digitalni euro biti moguće prebaciti s jednog privatnog računa na drugi, platiti njime u trgovini ili online, a služit će i u transakcijama među organima vlasti te državama. Sada slijede još dvije godine priprema, nakon čega će odlučiti hoće li ga uvesti ili ne. Bug