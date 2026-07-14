Antički mudrica na iskušenjima
Homerova Odiseja: Psihološka drama o ljudskim slabostima i ključnoj ulozi žena
Homerov ep Odiseja nadilazi okvire obične ratničke pustolovine; to je duboka psihološka drama o ljudskim slabostima, samokontroli i kušnjama. Iako je Odisej središnji lik, njegovu sudbinu i povratak kući presudno oblikuju žene. Dok ga božica Atena i domišljata supruga Penelopa spašavaju i podupiru, susreti s Kalipso, Kirkom i sirenama simboliziraju njegove unutarnje borbe. Odisej nije savršen, već psihološki složen junak koji opstaje zahvaljujući intelektu i prilagodljivosti, čineći ovo 2800 godina staro remek-djelo vječno aktualnim. tportal