Ljetni blockbuster
Nolanova trosatna ‘Odiseja’ očarala kritičare i juriša prema Oscarima
Nakon svjetske premijere u Londonu, kritičari su povijesni spektakl The Odyssey redatelja Christophera Nolana već proglasili glavnim favoritom za Oscara. Trosatni ep, snimljen u potpunosti IMAX kamerama s budžetom od 250 milijuna dolara, opisan je kao trijumfalno vizualno remek-djelo koje uspješno spaja elemente horora, dirljivu humanost i nevjerojatne akcijske sekvence. Dok dio kritike hvali glumačka ostvarenja Matta Damona i Anne Hathaway, najveće je simpatije i pohvale pobrao Robert Pattinson u ulozi negativca Antinoja. Unatoč sitnim zamjerkama na ritam, povjesničari i kritičari slažu se da film dostojno i inovativno ekranizira Homerov izvornik. Guardian… u kinima od 17. srpnja. Lagano stižu i komentari na Forum.