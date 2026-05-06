Ljeto u znaku grčkih junaka
Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland i Zendaya u istom filmu: Stigao je trailer za Nolanovu ‘Odiseju’
U središtu priče nalazi se Odisej, kojeg tumači Matt Damon, prikazan kao junak na iscrpljujućem povratku kući nakon Trojanskog rata. Umjesto naglašenih vizualnih efekata, naglasak je stavljen na stvarne lokacije, prirodno svjetlo i fizičku prisutnost prostora, što filmu daje gotovo opipljivu dimenziju. Takav pristup posebno dolazi do izražaja u scenama otvorenog mora, ali i u susretima s mitskim bićima. Osim same radnje, pažnju privlači i izuzetno jaka glumačka postava u kojoj se pojavljuju Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth i Elliot Page. Do premijere zakazane za srpanj ostaje još vremena, ali već sada je jasno da će “The Odyssey” biti jedan od naslova o kojima će se najviše pričati ove sezone. Fashion