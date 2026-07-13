Manje CGI-ja, više helenskog stila

Kultno remek-djelo Jacquesa Tatija kroz humor propituje odnos poslijeratnog društva prema modernoj arhitekturi i dizajnu. Film suprotstavlja tradicionalni, živahni stari grad i sterilne, automatizirane prigradske četvrti tog doba. Simbol tog novog doba je Vila Arpel – ultramoderna kuća čistih linija i apsurdne automatizacije. Iako je postojala samo kao filmski set i kasnija muzejska rekonstrukcija, Vila Arpel postala je globalna ikona arhitekture svog vremena. Film time zorno demonstrira koliku moć filmska i umjetnička kritika mogu imati na oblikovanje stvarnog diskursa o arhitekturi i razvoju modernih gradova. Arch Daily
- Tekst na Archived Dreams analizira suradnju slikara i scenografa Jacquesa Lagrangea s redateljem Jacquesom Tatijem na filmu Moj ujak (1958.), s naglaskom na kultnu Vilu Arpel. Ta satirična, antiseptička modernistička kuća, izgrađena u studiju, bila je istovremeno arhitektonska teza i komični poligon koji kritizira sterilnost modernizma. Izgrađen na temeljima obiteljskog umjetničkog nasljeđa, Lagrange je fluidno spajao slikarstvo, tapiseriju i urbanu arhitekturu (poput projekata za Tour Albert i pariški Jussieu). Njegova Vila Arpel prerasla je iz kritike modernizma u trajni estetski rječnik, dokazujući kako dizajn diktira ljudsko ponašanje, a granice među umjetnostima ostaju porozne.
- U filmu se pojavljuje Tatijev Mr. Hulot, francuska inačica lika Skitnice Charlieja Chaplina. Dobroćudni je i smotani protagonist koji kroz fizičku komediju i minimalan dijalog satirizira apsurde modernog društva. Prepoznatljiv po luli, kišobranu i neobičnom hodu, pojavljuje se u četiri Tatijeva filma. Mon Oncle dobitnik je Oscara za najbolji strani film i ujedno je prvi Tatijev film u boji. Screen Rant