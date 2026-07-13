Prva filmska adaptacija Homerove 'Odiseje' potječe iz 1911. godine - Monitor.hr
Danas (20:00)

Manje CGI-ja, više helenskog stila

Prva filmska adaptacija Homerove ‘Odiseje’ potječe iz 1911. godine

Nijemi film iz 1911. godine snimljen u talijanskoj produkciji, trajao je tada “riskantne” 44 minute. Unatoč tadašnjim sumnjama u strpljenje publike, ovaj rani “ljetni blockbuster” osvojio je gledatelje raskošnom kostimografijom i pionirskim vizualnim efektima. Open Culture


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Danas (16:00)

Kako preživjeti modernizam s obje lijeve noge

Arhitektura kao filmski geg: Genij Jacquesa Lagrangea u Tatijevom filmu “Moj ujak”

Kultno remek-djelo Jacquesa Tatija kroz humor propituje odnos poslijeratnog društva prema modernoj arhitekturi i dizajnu. Film suprotstavlja tradicionalni, živahni stari grad i sterilne, automatizirane prigradske četvrti tog doba. Simbol tog novog doba je Vila Arpel – ultramoderna kuća čistih linija i apsurdne automatizacije. Iako je postojala samo kao filmski set i kasnija muzejska rekonstrukcija, Vila Arpel postala je globalna ikona arhitekture svog vremena. Film time zorno demonstrira koliku moć filmska i umjetnička kritika mogu imati na oblikovanje stvarnog diskursa o arhitekturi i razvoju modernih gradova. Arch Daily

  • Tekst na Archived Dreams analizira suradnju slikara i scenografa Jacquesa Lagrangea s redateljem Jacquesom Tatijem na filmu Moj ujak (1958.), s naglaskom na kultnu Vilu Arpel. Ta satirična, antiseptička modernistička kuća, izgrađena u studiju, bila je istovremeno arhitektonska teza i komični poligon koji kritizira sterilnost modernizma. Izgrađen na temeljima obiteljskog umjetničkog nasljeđa, Lagrange je fluidno spajao slikarstvo, tapiseriju i urbanu arhitekturu (poput projekata za Tour Albert i pariški Jussieu). Njegova Vila Arpel prerasla je iz kritike modernizma u trajni estetski rječnik, dokazujući kako dizajn diktira ljudsko ponašanje, a granice među umjetnostima ostaju porozne.
  • U filmu se pojavljuje Tatijev Mr. Hulot, francuska inačica lika Skitnice Charlieja Chaplina. Dobroćudni je i smotani protagonist koji kroz fizičku komediju i minimalan dijalog satirizira apsurde modernog društva. Prepoznatljiv po luli, kišobranu i neobičnom hodu, pojavljuje se u četiri Tatijeva filma. Mon Oncle dobitnik je Oscara za najbolji strani film i ujedno je prvi Tatijev film u boji. Screen Rant
Srijeda (22:00)

Dijagnoza: Hollywood

Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.

Srijeda (16:00)

Kako sam prestao brinuti i uživao gledajući oba filma

Hladnoratovski dvoboj na ekranu: Sličnosti Kubrickovog ‘Dr. Strangelove-a’ i Lumetovog ‘Fail Safe’

Oba filma zapravo vrlo slične radnje i settinga, bave se jezivim hladnoratovskim scenarijem nuklearne katastrofe, ali na potpuno suprotne načine. Dok Dr. Strangelove mračno ismijava ludilo generala opsjednutih teorijama zavjere i donosi antologijske humoristične replike Petera Sellersa, Lumetov Fail Safe nudi napetu, smrtno ozbiljnu dramu s briljantnim Henryjem Fondom i šokantnim predsjedničkim rješenjem za nuklearni promašaj. Oba filma iz 1964. nastala su iz dviju različitih knjiga slične radnje: ozbiljnog trilera Red Alert (baza za Kubricka) i bestselera Fail-Safe, koji je optužen za plagijat. Kubrick je prvotno planirao dramu, ali kad je saznao da Lumet snima gotovo isti film, promijenio je pristup i sudski se izborio da njegov film izađe čak 9 mjeseci prije, što je naštetilo gledanosti Lumetovog filma. No, oba filma vrijedi pogledati (usporedite npr. scene telefonskih razgovora predsjednika: Fail Safe i Dr. Strangelove). FPA

03.07. (21:00)

Holivudski roštilj za 4th of July

Sutra je Dan nezavisnosti: Filmovi koji definiraju američko društvo

Povodom 250. rođendana SAD-a, NoFilm School donosi popis kultnih ostvarenja koja služe kao zrcalo američkog društva, njegovih uspona i padova. Ovaj žanrovski raznolik izbor slavi kinematografiju kao čuvara kolektivnog sjećanja. Od Chaplinovog Modern Timesa preko Easy Ridera, Harlan Countyja, zatim Singletonovog prikaza odrastanja u Boyz n the Hood i Linklaterove tinejdžerske nostalgije u Dazed and Confused, Lucasovog kultnog American Graffiti do Bogdanovicheve crno-bijele melankolije u The Last Picture Show, tekst slavi autorsku viziju američkih redatelja. Tu su i Spielbergove Ralje, Costnerovo Polje snova, Kubrickov kultni horor Isijavanje, te Scorsesejev i Andersonov mračni presjek kapitalizma i otuđenja koji bezvremenski oslikavaju američki identitet. Ima i part 2

30.06. (22:00)

Kad ponestane sunca i ideja za plažu

Što gledati na streaming servisima u srpnju

Srpanj donosi bogat program na vodećim streaming platformama. Među najistaknutijim naslovima su filmski nastavci poput Enole Holmes 3 na Netflixu i dugoočekivanog hita Vrag nosi Pradu 2 na Disney+ kanalu. Ljubitelji serija mogu pratiti tinejdžerske dane Elle Woods u prequelu Elle te napetu adaptaciju romana Stephena Kinga The Long Walk. Za dozu akcije i komedije zaduženi su naslovi Lucky s Anyom Taylor-Joy i Ride or Die, dok modne entuzijaste čeka dokumentarac Sofije Coppole o Marcu Jacobsu. Ponudu zaokružuje sportska komedija The Dink o svijetu pickleballa. Index

28.06. (10:00)

Povedite psa i uštedite na karti

Fantastic Zagreb slavi obljetnice klasika i donosi najuzbudljivije nove žanrove

Znanstveno-fantastičnim trilerom „Uljezi“ američkog redatelja Caleba Phillipsa otvoreno je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Do 5. srpnja, festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac i novoj lokaciji BrickClub donosi bogat žanrovski program – od atraktivnih svjetskih premijera do kultnih retro klasika poput „Ralja“, kojima se slavi 80. rođendan Stevena Spielberga. Uz gostovanja stranih filmaša, publika može pratiti besplatan program domaćih kratkometražnih filmova „Hrvatska petoljetka“. Festival ostaje jedinstven i po tome što je u potpunosti “dog-friendly”, pa vlasnici pasa na Tuškancu imaju osiguran besplatan ulaz. Index, Novi list

25.06. (15:00)

Oskvrnuti Batman

Recenzija filma ‘Citizen Vigilante’: Katastrofa prerušena u potragu za pravdom

Kralj treša Uwe Boll ima novi film – prvotno ironično nazvan “The Dark Knight”, priča prati Sandersa (Armie Hammer), ksenofobnog američkog stanodavca u Europi koji uzima zakon u svoje ruke, financirajući brutalnu osvetu protiv imigranata novcem od stanarina. Na Varietyju film ocjenjuju kao narativno nepovezanog, te eksploatacijski i moralno poražavajućim radom, prepunom predrasuda. Umjesto obećanog holivudskog povratka, Hammer pruža beživotnu izvedbu u projektu koji bezuspješno pokušava parodirati ili imitirati klasike vigilante žanra, rezultirajući pukim i sramotnim skretanjem pozornosti na račun stvarnih žrtava. U Njemačkoj je zabranjen za prikazivanje (Variety)

15.06. (19:00)

A tek smo na pola godine

Najzanimljiviji filmovi godine: od zombija, Shakespearea i Neila Diamonda do Frankensteina

Među najhvaljenijim filmovima izdvajaju se Song Sung Blue, dirljiva istinita priča o bračnom paru koji se proslavio kao Neil Diamond tribute bend Lightning & Thunder, te Hamnet, emotivna reinterpretacija Shakespeareove obiteljske tragedije s Paulom Mescalom i Jessie Buckley. Ljubitelji horora mogli bi posegnuti za 28 Years Later: The Bone Temple, najhvaljenijim nastavkom serijala dosad. Tu su još mračno duhoviti The Bride!, kriminalistički triler Crime 101 i neobična crna komedija Twinless. Ima ih još na Guardianu

10.06. (00:00)

Kad AI glumi da snima film

Prvi potpuno AI generirani film prikazan na Tribeci, neke kritike ne kriju razočaranje

Ova 75-minutna dokudrama prikazuje fiktivni masakr iranskih civila iz siječnja 2026. godine. Unatoč tvrdnjama kreatora (Fountain 0) da film predstavlja budućnost kinematografije i da je koštao tek 2.000 dolara, kritičar za PetaPixel vizuale opisuje kao drvene, besmislene i emocionalno prazne. Ističe da su tvrdnje o niskoj cijeni zavaravajuće zbog ogromnog ekološkog i energetskog troška AI modela. Zaključuje kako ovaj “proizvod” ne predstavlja nikakvu stvarnu prijetnju Hollywoodu te da će ga, zbog jezive neprirodnosti, natjerati da zamrzi filmove.

09.06. (01:00)

Zahtjevna publika ti astrofizičari

Neil deGrasse Tyson ocjenjuje prikaz vanzemaljaca u filmovima

Tyson oštro kritizira holivudski nedostatak kreativnosti, ističući da većina aliena previše nalikuje ljudima jer imaju glavu, torzo i dvije ruke. Ljudi s bananama dijele čak 25% identičnih gena, zbog čega smatra da bi stvarni izvanzemaljci, koji uopće nemaju naš DNK, morali izgledati barem onoliko različito od nas koliko se čovjek razlikuje od banane. Najviše cijeni filmove i serije u kojima izvanzemaljci nisu humanoidni. Na vrhu mu je 2001: Odiseja i ideja monolita, sviđa mu se Kontakt jer se izvanzemaljska inteligencija manifestira kroz upute za izgradnju broda primljene preko radiovalova. Sviđa mu se i Dolazak, gdje više nalikuju hobotnicama i u kojem vrijeme ne doživljavaju linearno kao mi. Rat svjetova mu je super zbog raspleta, a hvali i pojedine epizode Zone sumraka. Ne voli Osmog putnika jer ga Xenomorph previše podsjeća na gmazove, Avatar čine ljudi s plavom kožom i velikim ušima, a najgora mu je ideja Supermana, koji je zapravo čovjek s drugog planeta (+ te nadnaravne sposobnosti). Kritičan je i prema Predatoru i Susretima treće vrste.