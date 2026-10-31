Tko ne ulaže, inflacija mu ostatak smaže
Hrvati se sve više okreću tržištu kapitala: Državni papiri istiskuju klasičnu štednju
Iako depoziti u bankama i dalje dominiraju financijskom imovinom hrvatskih kućanstava, građani se sve više okreću tržištu kapitala, najviše zahvaljujući izdanjima državnih vrijednosnih papira. Na okruglom stolu HGK povodom Svjetskog dana štednje istaknuto je da je prosječni depozit po stanovniku u lipnju iznosio 11.048 eura, s najvećim prosjekom u Zagrebu. Unatoč rastu kamata, građani rijetko oročavaju novac pa držeći ga na tekućim računima gube kupovnu moć zbog inflacije. Raste i interes za mirovinske i investicijske fondove, zlato te najavljeni Hrvatski investicijski račun. Poslovni