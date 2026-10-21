Puna usta pameti, a lozinka i dalje 123456
Istraživanje HUB-a: Mladi u Hrvatskoj vjeruju da dobro upravljaju novcem, ali zanemaruju kibernetičku sigurnost
Istraživanje Hrvatske udruge banaka (HUB) pokazalo je da polovica mladih u Hrvatskoj (18-35 godina) smatra da dobro upravlja financijama. Čak 44% ih samostalno ulaže – najviše u kriptovalute (22%) i dionice (19%) – dok devet od deset ispitanika štedi, ali većina bez jasnog cilja. Iako su digitalno osviješteni te 64% koristi umjetnu inteligenciju za financijske savjete, zabrinjava nizak stupanj kibernetičke sigurnosti. Čak tri četvrtine koristi iste lozinke na više servisa, a 67% spaja se na javni Wi-Fi bez zaštite. Stručnjaci stoga pozivaju na jačanje financijske i digitalne pismenosti. Jutarnji