Tko vrijedi štedi, tko štedi vrijedi, tko ne štedi ne vrijedi
Nove štedne navike Hrvata: Iza 43 milijarde eura u banci krije se probuđeni interes za investicije
Iako hrvatski građani u bankama i dalje drže golemih 43 milijarde eura zbog visoke sigurnosti, njihove se štedne navike polako mijenjaju. Sve više ljudi okreće se investicijskim fondovima, dobrovoljnim mirovinskim fondovima i državnim vrijednosnim papirima. Ipak, financijska pismenost ostaje izazov, pa stručnjaci savjetuju oprez, diverzifikaciju portfelja (“ne stavljati sva jaja u istu košaru”) i informiranje prije ulaganja. Uz to, od idućeg siječnja očekuje se uvođenje porezno oslobođenih investicijskih računa s maksimalnim limitom do 250.000 eura. HRT