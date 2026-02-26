Manje kvadrata, više portfelja
Hrvati sve više ulažu u zlato i financijska tržišta, interes za nekretnine slabi
Na okruglom stolu kod HGK istaknuto je da Hrvati sve više ulažu u zlato, plemenite metale, dionice i kriptovalute, a manje u nekretnine. Predstavnik Auro Domus Grupa naglasio je da je zlato dokazalo vrijednost u krizama, pri čemu je cijena grama porasla s 30-35 na oko 140 eura u pet godina. U InterCapital ističu da financijska tržišta dugoročno generiraju najveće bogatstvo. Unatoč rastu interesa za druge oblike ulaganja, oko 90 posto građana i dalje preferira nekretnine, iako tržište pokazuje znakove usporavanja. Poslovni, Lider, tportal