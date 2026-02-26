Hrvati sve više ulažu u zlato i financijska tržišta, interes za nekretnine slabi - Monitor.hr
Danas (16:00)

Manje kvadrata, više portfelja

Hrvati sve više ulažu u zlato i financijska tržišta, interes za nekretnine slabi

Na okruglom stolu kod HGK istaknuto je da Hrvati sve više ulažu u zlato, plemenite metale, dionice i kriptovalute, a manje u nekretnine. Predstavnik Auro Domus Grupa naglasio je da je zlato dokazalo vrijednost u krizama, pri čemu je cijena grama porasla s 30-35 na oko 140 eura u pet godina. U InterCapital ističu da financijska tržišta dugoročno generiraju najveće bogatstvo. Unatoč rastu interesa za druge oblike ulaganja, oko 90 posto građana i dalje preferira nekretnine, iako tržište pokazuje znakove usporavanja. Poslovni, Lider, tportal


Slične vijesti

28.03.2025. (10:00)

Blještavilo bez garancije

Zlato je i dalje popularan predmet investicije, no vrijednost mu oscilira

Zlato je stoljećima simbol moći i bogatstva, ali je li doista najbolja investicija? Iako zlatni nakit često ima kolekcionarsku vrijednost, nije idealan za ulaganje zbog legura. Bolja opcija su zlatne poluge i zlatnici s 99,9 % čistog zlata, čija je cijena nedavno dosegnula rekordnih 3.057,51 dolara po unci. Središnje banke gomilaju zlato kako bi smanjile ovisnost o dolaru, dok građani mogu ulagati putem fondova i certifikata. No, kako upozoravaju stručnjaci, zlato oscilira i nije nepogrešiva zaštita od inflacije – njegova vrijednost ovisi o tržišnim i geopolitičkim igrama. DW

30.01.2023. (18:00)

Vadi lovu van iz banke i kreni ulagati

Ulaganje u krizi: Disperzija rizika, više opcija i više tržišta znači više mogućnosti

S obzirom na to da je kod ulaganja glavna preporuka misliti dugoročno, u što ulagati u ovim vremenima? Predsjednik uprave Intercapitala Kurtović kaže kako je pred nama razdoblje od najmanje tri do pet godina u kojem bi commodity segment tržišta mogao imati zavidnu izvedbu. Globalne su dionice jedinstveni odgovor. Željeli mi malo ili malo više rizika, teško da ćemo buduću inflaciju, koja će u kratkom i srednjem roku ostati povišena, moći dugoročno pobijediti konzervativnijim strategijama. No dionice nisu za svakoga, stoga treba investirati u ravnomjerno diverzificiran globalni portfelj. Zbog financijske nepismenosti i straha još je uvijek velika količina kapitala građana Hrvatske u bankama, jer nisu informirani niti educirani o drugim mogućnostima s kojima barem dio svojih sredstava mogu oploditi. Lider

05.01.2023. (09:00)

Još da je koji u garaži

Investiranje u automobile: 10 modela čija će se vrijednost povećati

Iako je investiranje rizično, odabir pravog modela može vam dugoročno donijeti pobjedu. Obično su automobili koji se najviše cijene rijetki, ekskluzivni i dobro očuvani. carVerticalovi stručnjaci za automobile sastavili su popis automobila čija bi vrijednost u budućnosti trebala rasti i donijeti profit njihovim vlasnicima. To su (Lider):

  • Mercedes-Benz 190 (W201)
  • Toyota MR2 (Mk1)
  • Mazda MX-5 Miata (NA)
  • Mitsubishi Lancer Evolution IV
  • BMW M5 E34
  • Honda S2000
  • Volkswagen Phaeton
  • Land Rover Discovery (Mk1)
  • Ford Puma
  • Mercedes-Benz C63 AMG V8
17.06.2022. (19:00)

Nema ekonomije ako se svi ugušimo

Zašto je investitorima odjednom izuzetno važna biološka raznolikost?

Insekti oprašuju komercijalne usjeve, koraljni grebeni štite infrastrukturu na obalama, močvare pročišćavaju vodu… Ovo su samo neke od usluga ekosustava koje potiču gospodarski rast, a svjetska ekonomija uvelike ovisi o njima. Upravo zbog toga, gubitak biološke raznolikosti mogao bi smanjiti dobit poduzeća. Ako je gospodarstvo temeljeno na prirodi, onda je krah bioraznolikosti rizik i za tvrtke i za investitore. Nestanak insekata s poljoprivrednog zemljišta, zahtjeva uvoz oprašivača ili rezultira smanjenom proizvodnjom, a rezultat je isti – smanjenje ostvarenih prihoda, odnosno dobiti. Svjetski ekonomski forum rangira “gubitak biološke raznolikosti” kao treći najteži rizik za gospodarstvo u sljedećem desetljeću, nakon nedjelovanja na klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike. Green

15.05.2021. (19:30)

Da ne ispadne da pričamo samo o kriptovalutama

Cijena srebra skočila je više od 70 posto, stratezi sirovina smatraju da tu neće stati

Pokraj zlata i švicarskog franka, od početka pandemije pojačano se ulaže i u srebro, čija je cijena sada veća za 74% u odnosu na prošlu godinu, javlja Poslovni.hr. Cijena unca srebra trenutno je 27 dolara. Za usporedbu, porast cijene zlata je za 6,4 posto. Pokraj investicijske prilike, vrijednost srebra se i dalje mjeri prema njezinoj primjeni u tehnologiji i industriji, gdje je gotovo sveprisutno, od elektronike, fotografije, nakita do kovanica.  Kako je ove godine potražnja za srebrom veća od njezine ponude, stratezi sirovina prognoziraju daljnji rast njezine vrijednosti.

 

11.02.2018. (11:52)

Propust

Hrvatskoj prijeti gubitak 2,5 milijardi eura investicija

Ostane li PDV u turizmu kao sada – 13 posto na smještaj i usluge pansiona, a čak 25 posto na ugostiteljstvo, Hrvatska će do 2030. propustiti 2,5 milijardi eura potencijalnih investicija. Kako piše Večernji, domaći turizam ostat će time zakinut za 200 hotela i 80.000 kreveta. Kratkoročno, do 2021. neće biti sagrađeno 11.000 kvalitetnih soba, u turizmu će biti 8500 novozaposlenih manje nego da se smanjenjem PDV-a toj djelatnosti omogući da razmaše krila, a minus u bruto dodanoj vrijednosti procjenjuje se na 7,7 milijardi kuna.

26.02.2016. (11:17)

11 milijuna eura uloženo u hrvatske startupe u 2015. – opola manje nego u 2014.

26.08.2015. (13:06)

Tradicionalno rješenje

Ljuti investitori napali šefa kineske burze, oteli ga i predali policiji

Stotine kineskih privatnih investitora koji su zbog kraha burze ostali bez svog novca zaskočili su šefa burze Shana Jiulianga. Incident se odvio pred luksuznim hotelom u Šangaju, gdje je bijesna masa Jiulianga povlačila za odjeću i bacila ga na pod, a zatim ga utrpala u automobil pod prijetnjom pištolja pa ga odvela u najbližu policijsku postaju. Većina izigranih investitora bila je uložila u tvrtku Fanya Metals Exchange, a ostali su bez šest milijardi dolara. Index

10.06.2015. (15:21)

Vidarova gora

Na Braču nova investicija od  920 milijuna eura i 1300 novih radnih mjesta

Galopirajućem zdravstvenom turizmu pridružuje se i Hrvatska – investicijom malteškoga fonda koji u Hrvatskoj predstavlja tvrtka Medis Investments, teškom 920 milijuna kuna, koja se ulaže u otok Brač. Projekt bi trebao zaposliti 1300 ljudi, a bračka Vidova gora trebala bi time uz hotelske objekte dobiti i zdravstveni kompleks od nekoliko klinika, pri čemu se posebno izdvaja ona za liječenje raka ionskom terapijom. “Zeleno svjetlo” Ministarstva graditeljstva čeka se ovaj mjesec. Poslovni