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Hrvatska do 2032. ulaže 936,1 milijun eura u razvoj umjetne inteligencije: Planirana izgradnja AI tvornice i vlastitog jezičnog modela
Hrvatska do 2032. godine planira uložiti 936,1 milijun eura u razvoj umjetne inteligencije (UI), dok je prvim akcijskim planom do kraja 2028. za infrastrukturu i pristup podacima predviđeno 138,9 milijuna eura. Ključni projekti uključuju izgradnju hrvatske AI tvornice vrijedne 39 milijuna eura unutar europske mreže EuroHPC, sudjelovanje u poljskom projektu europske AI gigatvornice te razvoj velikog hrvatskog jezičnog modela. Stručnjaci naglašavaju potrebu nadogradnje superračunala Supek i Vrančić, ulaganja u stručni kadar te prilagodbe obrazovnog sustava, pri čemu se o sigurnoj primjeni UI-ja već uči u oko 200 škola kroz CARNET-ov projekt BRAIN. Index