Vrijedilo je infarkta

Hrvatska u posljednjoj utakmici grupne faze na Svjetskom prvenstvu tražila je pobjedu koja bi potvrdila plasman u nokaut-fazu natjecanja. Nakon pola sata u kojima nije bilo puno događanja, ukazao se Petar Sučić. Primio je loptu na 30-ak metara od gola, nekoliko koraka ju vodio, a onda uputio ‘bombu‘ s 25 metara koja je letjela 120 km/h i ušla u mrežu. (HRT), u 73. minuti Gana postiže pogodak za koji je sudac prvo dobrano hezitirao i čekao VAR, da bi ipak priznao, jedan igrač im je bio u zaleđu, ali nije utjecao na igru… Vlašić zabija za 2:1 u 82. minuti, Modrić je ubacio iz kornera, a Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu i glavom vratio Hrvatsku u vodstvo… (Sportske)

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