Hrvatskoj večeras protiv Gane za prolaz dovoljan bod - Monitor.hr
Danas (16:00)

Samo da ne budemo... ganuti

Hrvatskoj večeras protiv Gane za prolaz dovoljan bod

  • Hrvatska je trenutno treća u skupini L s tri boda nakon pobjede nad Panamom i poraza od Engleske (Index), protiv Gane igra se od 23h, tekma je u Philadelphiji, prati se na Forumu
  • Rezultati sinoć (Index): Iran prestigao Hrvatsku bodom protiv Egipta. Zelenortski Otoci prošli u nokaut-fazu, Španjolska dobila Urugvaj, Belgija razbila Novi Zeland 5:1, Senegal razbio Irak 5:0 (Index), Francuska Norvešku 4:1 (HRT)
  • Dalić: Nikad nismo ovoliko griješili. Prespori smo i lako gubimo lopte (Index)
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Srijeda (14:00)

Prolaz nam ne Gane

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Dok su Engleska i Gana praktički osigurale prolaz iz skupine L, Panama je službeno eliminirana. Hrvatskoj u zadnjem kolu protiv Gane igra čak i minimalan poraz; ispasti može samo u slučaju katastrofalnog poraza s nekoliko golova razlike uz nevjerojatno nepovoljne rezultate u drugim skupinama. Prolaz bi teoretski mogla osigurati čak i prije nego što istrči na teren protiv Gane. tportal, Gazzetta: Hrvatskoj je alarmantna situacija još od Eura. Na ovom SP-u se nastavlja (Index)

  • Analiza Sportskih: Protiv otvorene Engleske bilo je prostora da se individualnim kreacijama i suradnjom manjeg broja igrača dođe do pogotka, za postavljenu obranu treba brzina protoka lopte, kretanje bez lopte, duel, osvajanje “drugih lopti”, ponešto i automatizma, a Hrvatska je djelovala kao HNL ekipa. Panama dođe kao Konferencijska liga, no i to je bilo dovoljno da se znojimo. Spasio nas je kolosalni Livaković i podcijenjeni Budimir
Srijeda (08:00)

Kome je to super? Pa nama!

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Hrvatska je odigrala vrlo loše prvo poluvrijeme. Igra je bila spora, s puno tehničkih pogrešaka, a vezni red s Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem teško je dolazio do izražaja protiv zgusnute i agresivne vezne linije Paname. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti. Protiv Gane igramo 27. lipnja od 23 sata. Index, Strani mediji: Hrvatska se spasila blamaže: ‘Sramota! No name momčad im očitala lekciju iz nogometa’ (Nacional)

Srijeda (02:00)

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Ponedjeljak (16:00)

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18.06. (12:00)

Generali poslije bitke, vaš je red

Analize nakon prve utakmice na SP-u: Ovaj poraz nije rezultat velebne igre Engleza

Luka Modrić skrivio je prvi penal u karijeri, Livaković je s četiri primljena gola bio hrvatski igrač utakmice. Engleska je izgledala stvarno dobro i poletno te ne treba oduzimati od njihove vrlo dobre igre. No, Hrvatska im nije niti malo otežala. Čini se da su podbacili i navijači. Pripremali smo se za prekide, ali ništa što smo vježbali nismo pokazali. Drugi gol igrač stoji sam i zabija glavom – rekao je izbornik Dalić nakon utakmice. Sportske, tportal, Index

  • Karin: Hrvatska ima velikih problema u obrani prekida, dvadeset minuta Livaković je bio glineni golub (Index)
  • SKener: Dalić je svjestan da je sve manje ulja u ‘svići’, a Engleska je to brutalno pokazala (Sport klub)
  • Dražen Krušelj: Dalić je provalio Tuchelov plan, ali je Livaković svejedno ostao na streljani (Sportske)
  • Musa: Bilo je nevjerojatno zabiti, ali Englezima smo dozvolili neke situacije koje nismo smjeli (Sport klub)
  • Livaković se dotaknuo ponovljenog penala: ‘Ne znam koliko sam bio vani, to je promijenilo momentum’ (Sport klub)
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  • Zaključak: ništa nije izgubljeno – i četiri boda će nam biti dovoljno za prolaz… Završimo li na drugom mjestu, u nokaut-fazi igrat ćemo 3. srpnja u 1 sat iza ponoći, što nije osobito atraktivan termin. Protivnik će nam u tom slučaju biti drugoplasirana momčad skupine K, odnosno Portugal, Kolumbija, Uzbekistan ili DR Kongo (24 sata)
  • Gana je dobila Panamu 1:0, trenutno smo na začelju skupine (Index)
18.06. (02:01)

Vratili nam za 2018. s kamatama

Hrvatska u napetoj utakmici izgubila od Engleske na startu Svjetskog prvenstva

U Dallasu je odigrana prva utakmica naše reprezentacije, koja se nalazi u skupini L još s Ganom i Panamom (FIFA)… Hrvatska je izašla u sastavu: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa, naši protivnici: Pickford – James, Stones, Konsa, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane (tportal)

  • Engleska je povela u 11. minuti nakon ponovljenog jedanaesterca. Livaković je prvi obranio, ali VAR kaže da se pomaknuo s crte. Strijela je bio Harr Kane. No, u 36. minuti stiže im odgovor, nakon sjajne akcije za 1:1 zabija Baturina. Veselje nije dugo potrajalo, Kane je precizan s glavom za 2:2 u 42. minuti. No, Musa u nadoknadi uzvraća za 2:2 (Index) Sve najvažnije trenutke, pogotke i prilike, pogledajte OVDJE. Englezi su krenuli furiozno u drugo poluvrijeme, Bellingham je zabio već u 47. minuti. Englezi zaključili utakmicu u 86. minuti pogotkom Rashforda. Index
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