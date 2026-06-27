Samo da ne budemo... ganuti

Svjetsko nogometno prvenstvo funkcionira kao emotivni i identitetski magnet koji stvara privremeno zajedništvo, odnosno “zamišljenu zajednicu”. Sociolog Krešimir Krolo ističe da se hrvatska reprezentacija gotovo sakralizira, djelujući kao objekt civilne religije. Ipak, to intenzivno zajedništvo traje samo oko mjesec dana, nakon čega se ljudi vraćaju u realnost jer se euforija ne prelijeva u rješavanje svakodnevnih problema. Krolo naglašava da igranje za reprezentaciju nije mjerilo domoljublja, već je to poštivanje zakona. Upozorava i na pretjeranu komercijalizaciju nogometa, koji se odmiče od svojih radničkih korijena i postaje sport viših slojeva. HRT