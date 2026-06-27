Samo da ne budemo... ganuti

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar s 3:1 u trećem kolu skupine B i zauzela treće mjesto, čime je stigla korak do osmine finala. BiH je povela sjajnim solom Alajbegovića u 29. minuti, a pet minuta kasnije prednost je udvostručena autogolom Al-Brakea nakon Džekina udarca. Katar je smanjio preko Alhaydosa u 43. minuti, no pobjedu Zmajeva potvrdio je Mahmić u 80. minuti iz gužve nakon kornera. U drugoj utakmici skupine Švicarska je svladala Kanadu s 2:1 i tako osigurala prvu poziciju u grupi. Index… Kako bi bili sto posto sigurni u prolazak, našim susjedima mora se poklopiti neki od ovih rezultata – X2 Češke i Meksika, pobjeda Brazila nad Škotskom, pobjeda Japana nad Švedskom, pobjeda Gane nad Hrvatskom… tportal