Prolaz nam ne Gane
Hrvatska jednom nogom u osmini finala Svjetskog prvenstva: Projekcije daju 96,2% šanse za prolaz
Dok su Engleska i Gana praktički osigurale prolaz iz skupine L, Panama je službeno eliminirana. Hrvatskoj u zadnjem kolu protiv Gane igra čak i minimalan poraz; ispasti može samo u slučaju katastrofalnog poraza s nekoliko golova razlike uz nevjerojatno nepovoljne rezultate u drugim skupinama. Prolaz bi teoretski mogla osigurati čak i prije nego što istrči na teren protiv Gane. tportal, Gazzetta: Hrvatskoj je alarmantna situacija još od Eura. Na ovom SP-u se nastavlja (Index)
- Analiza Sportskih: Protiv otvorene Engleske bilo je prostora da se individualnim kreacijama i suradnjom manjeg broja igrača dođe do pogotka, za postavljenu obranu treba brzina protoka lopte, kretanje bez lopte, duel, osvajanje “drugih lopti”, ponešto i automatizma, a Hrvatska je djelovala kao HNL ekipa. Panama dođe kao Konferencijska liga, no i to je bilo dovoljno da se znojimo. Spasio nas je kolosalni Livaković i podcijenjeni Budimir