Glavni sponzori na klupu za pričuve

BiH otvara protiv jednog od tri domaćina. Igra se u Torontu. U skupini se nalaze još reprezentacije Švicarske i Katara. Lukić je glavom zabio za 1:0 u 21. minuti, gol pogledajte OVDJE. Kanada je preuzela kontrolu nad utakmicom poslije pauze, ali BiH se organizirano branila. Kanada je izjednačila u 78. minuti. Kone je povukao s lijevog krila u sredinu, dodao za Promisea koji je iz jednog dodira proslijedio za Larina, a on pogađa za 1:1. Index, Sportske, Forum