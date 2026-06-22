Glavni sponzori na klupu za pričuve
Svjetsko prvenstvo kao karneval posrnulih korporativnih divova
Iako se Svjetsko prvenstvo u SAD-u percipira kao trijumf krupnog kapitala, turnir zapravo sponzorira “umorna družina” korporativnih gubitnika. Vodeći sportski brendovi (Nike, Adidas, Puma) bilježe golem pad vrijednosti dionica i manjak inovacija, dok su tradicionalne televizijske kuće pred slomom unatoč uvođenju novih stanki za reklame. Čak i pivovare te kladionice gube bitku s novim navikama mladih i modernom tehnologijom. Dok sponzori i medijski partneri posrću pod pritiskom streaming divova i alternativnih tržišta, FIFA zadržava svoj monopolistički položaj, spremna za smjenu generacija na tržištu kapitala. Jutarnji