Afrički rulet
SP: Engleska i Gana remijem su složili najteži scenarij za Hrvatsku
Nakon remija Engleske i Gane (0:0), Hrvatska u utakmici s Panamom ne smije izgubiti jer poraz znači trenutačno ispadanje sa Svjetskog prvenstva. Bod ostavlja nadu, dok pobjeda otvara jasne kalkulacije za osminu finala. U slučaju trijumfa nad Panamom, Hrvatskoj bi za prolazak skupine u zadnjem kolu protiv Gane mogao biti dovoljan i poraz (uz dobru gol-razliku), remi bi je vjerojatno odveo dalje kao jednu od najboljih trećeplasiranih ekipa, dok bi je pobjeda sigurno lansirala izravno u drugi krug s druge pozicije. Index