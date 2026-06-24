Kome je to super? Pa nama!
Hrvatska dobila Panamu i prva tri boda na SP-u
Hrvatska je odigrala vrlo loše prvo poluvrijeme. Igra je bila spora, s puno tehničkih pogrešaka, a vezni red s Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem teško je dolazio do izražaja protiv zgusnute i agresivne vezne linije Paname. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti. Protiv Gane igramo 27. lipnja od 23 sata. Index, Strani mediji: Hrvatska se spasila blamaže: ‘Sramota! No name momčad im očitala lekciju iz nogometa’ (Nacional)