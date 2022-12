"Sve ispod sto tisuća mrtvih u Kongu za zapadne medije nije vijest"

“Ne smatram da bi izbjeglice trebale ugroziti Europu, no siguran sam da će dolazak ‘nepoznatih kultura’ izazvati daljnje bujanje desnog ekstremizma. To je nešto što dolazi iz nepoznavanja situacije i najlakše je izmanipuliati neupućene u smislu da netko ‘napada njihov način života’. Slična stvar događala se u Europi dvadesetih i tridesetih godina. Cijela Europa je u to vrijeme bila pomalo nacistička, nemojmo se zavaravati. Sad vidim sličan obrazac. Da toga ne bude, ljude bi trebalo obrazovati”, kaže putopisac i novinar Hrvoje Ivančić. Novi list