Svi znaju da gutaju medijski oglasni kolač, dok mi samo čitamo recept

Porez na digitalne divove: hrvatska analiza koja nikako da počne

Dok Europa već godinama ubire poreze od digitalnih divova poput Googlea i Mete, Hrvatska tek najavljuje analizu. Sociolog Paško Bilić upozorava da dominacija platformi mijenja odnose moći u medijima i ugrožava demokratsku informiranost. Stručnjaci traže da se prihod od poreza usmjeri u fondove za financiranje novinarstva, posebno neprofitnih medija. No, politička ovisnost EU o kapitalu big techa i neodlučnost hrvatskih ministarstava jamče da će digitalni porez zasad ostati – u fazi studije. H-alter


12.06. (11:00)

Tvoj oblak suši moju rijeku (i breskve)

Umjetna inteligencija žedna je kao pustinjski kaktus: sukob Big Techa i poljoprivrednika u Španjolskoj

Dok EU pokušava razviti vlastitu AI infrastrukturu, lokalne zajednice u Španjolskoj, posebno u sušom pogođenom Aragonu, bune se protiv gradnje podatkovnih centara zbog njihove ogromne potrošnje vode. Microsoft i Amazon planiraju milijarde eura ulaganja, ali lokalni poljoprivrednici i aktivisti upozoravaju da Big Tech ugrožava ionako oskudne vodne resurse. Tvrtke obećavaju “vodno pozitivnu” budućnost, no kritičari ta obećanja nazivaju greenwashingom. Potrošnja vode AI sektora već je dosegnula 62 milijuna kubika godišnje, a do 2030. mogla bi narasti na 90 milijuna. tportal

09.05. (00:00)

Investicije u oblacima

Varoufakis: Trump i trijumf tehnolordova

Danas prisustvujemo usponu novog oblika kapitala – kapitala u oblaku, ili umreženim algoritamskim mašinama koje svojim vlasnicima daju posebnu moć da modifikuju naše ponašanje. Tom kapitalu je potrebna nova ideologija koja bi ga opravdala. Ovaj novi sistem sam nazvao tehnofeudalizam. Da bi ostvarili punu moć kapitala u oblaku, njegovim vlasnicima (ljudima poput Bezosa, Thiela, Marka Zuckerberga i elona Muska) potrebna je nova ideologija. Nova ideologija je već tu. Nazvao sam je tehnolordizam, mutacija transhumanizma – doktrine koja zagovara brisanje granica između organskog i sintetičkog sve dok ovako „prošireni“ ljudi ne ostvare istinsku slobodu, ili čak besmrtnost. Baš kao što je neoliberalizam pozajmljivao ideje klasičnog liberalizma, ali ga je uzurpirao dodavanjem vrhovnog božanstva (nepogrešivog tržišta), tehnolordizam služi kapitalu u oblaku i njegovom trojakom projektu kolonizacije, tako što će neoliberalnog Homo economicusa zameniti amorfni „HumAIn“ (kontinuum čovek-AI). Yanis Varoufakis za Peščanik.

04.05. (15:00)

Filantropija za bogate, PR za mase, škare za javni sektor

Od “woke” do “what a joke”: Kako su milijarderi spasili svijet (od poreza)

Od 2016. do 2025. Silicon Valley se distancirao od “woke” filantropije, a Mark Zuckerberg zatvara školu koju je osnovao za siromašnu djecu. Iako su tech milijarderi ranije ulagali u raznolikost i društvenu pravdu, to je služilo kao PR paravan dok su izbjegavali poreze i blokirali sustavne reforme. Ovisnost neprofitnog sektora o privatnim donacijama dodatno je oslabila istinsku društvenu kritiku. Umjesto progresivnog oporezivanja za javne usluge, dobrotvorne donacije bogatih rezultirale su gubitkom milijardi dolara poreznih prihoda. “Woke” era bila je više o koristi za donatore nego o stvarnoj promjeni. Jacobine