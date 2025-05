Neki novi pioniri maleni

Postaviti Messerschmitt ispred Majki danas izgleda krajnje neobično, ali nekome tko ih je gledao u akciji oko 1989. to je bio vrlo logičan poredak. Messerschmitt je bio bolje usviran i u špici koncerta je već zvučao kao prvoklasan američki garažni bend. No, poredak se zauvijek promijenio čim je ploča ‘Bombardiranje New Yorka’ ušla u rotaciju alternativno nastrojenih radijskih emisija jer Bare je pjevao “Zbunjen i ošamućen”, a Miro Kusačić “Have a Little Faith in Me”. Kad su 1990. došli do samostalnih albuma Majke su nastavile na hrvatskom, a Messerschmitt na engleskom – piše Ilko Čulić.