Više od koncerta, manje od glazbe
Čulić: Kad ih prepadne huk nepregledne mase, dobro je znati da na Hipodromu nije bilo ni blizu pola milijuna ljudi
„Mir ima tendenciju da preokreće velike ratne istine i stvara nesporazume. U miru, ako ovaj predugo traje, uzgaja se isprana i dezodorirana verzija oslobodilačkih aktivnosti, a to ponekad zbunjuje i aktere i promatrače. Kako vrijeme prolazi, rat je sve manje sličan originalu“. Mudre riječi Viktora Ivančića zapisane davne 2012. godine u tekstu „Hrvatska ratna laž“ danas zvuče još aktualnije. Thompsonovo tumačenje zbivanja iz 1990-ih je totalni mainstream, nimalo različito od onoga što se prikazuje na HRT-u ili uči u školi na satovima nacionalne povijesti bez upozorenja da je rat zlo, a obrambeni rat nužno zlo. U toj priči uporno izvikivanje ustaškog pozdrava je jednostavna navlakuša za antifašiste, koji su poslije Hipodroma očekivano burno reagirali zbog ZDS-a u „Bojni Čavoglave“, ali nisu imali gotovo nikakvih prigovora na izvođenje pjesama kao što su „Geni kameni“ ili „Slike Bleiburga“ koje se referiraju na 1945-u. Ne postavlja se pitanje jesu li te pjesme relikti kriptoustaškog opredjeljenja najpopularnijeg domaćeg muzičara ili glasnogovornička najava ozakonjenja povijesnog revizionizma. Ilko Čulić za Ravno do dna