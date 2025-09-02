Kad barjak zatreperi
Čulić: YouTube je cijelo ljeto bio nakrcan novim pokušajima kloniranja Thompsona
Na raspjevanog dinarskog barjaktara podjednako se pale vremešni zabranitelji i mladi zastrašitelji. Plejada hrvatskih muzičara iz domovine, dijaspore i BiH brzo je prihvatila ovaj izazov i zakoračila na „barjak rock“ teritorij, pa je YouTube cijelo ljeto bio nakrcan novim pokušajima kloniranja Thompsona izvedenima s nepokolebljivim uvjerenjem da će narod sve to podržati i pozlatiti. Međutim, koncept je preuzet bez njegovog militantnog pristupa odabranim temama, bez verbalnih obračuna s crvenim vragovima i bez kontroverznih pozivanja na povijesni revizionizam, pa je narod u predahu od Thompsona opet najviše zainteresiran za cajke. Klonirani barjak rock ostaje manje privlačan sve dok ima banalno jednostavnu konstrukciju sklepanu od uvijek istih elemenata. U pjesmama se stalno ponavljaju arhaične gitarijade, kičasti etnografski motivi, izljevi domoljubne patetike i prenaglašenog vjerskog zanosa. Ilko Čulić ih je pobrojao za Ravno do dna…