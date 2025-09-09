Demografski rat koji se ne može dobiti
Čulić: Thompson je u Hrvatskoj utjecajniji od bilokojeg političara, a u svijetu nas nigdje ne predstavlja, osim kao glasnika propalog zločinačkog režima
To je hrvatska realnost u kojoj će jedni pokraj drugih nastaviti živjeti vladajući konzervativci, oporbeni liberali, ljuti desničari i marginalizirani ljevičari. Frontalni sudar se dogodio, nitko iz državnog aparata nije preventivno povukao ručnu, učinjena je golema šteta i sad bi to trebalo sanirati. Za početak sjesti za stol i dogovoriti se oko zajedničkog interesa. Ne postoji hrvatsko zajedništvo kako ga zamišljaju MPT i njegovi plemenski saveznici. Postoji samo vitalni zajednički interes da jedna lijepa mala zemlja živi dugo i prosperitetno, a to je valjda vrijedno dogovora. Politički i kulturni komesari morali bi napokon doći do proste kalkulacije da se tvrdoglavim inzistiranjem na jednoumlju može dobiti bitka, ali se sigurno gubi rat za budućnost nacionalne države. Ilko Čulić za Ravno do dna