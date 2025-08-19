Kad se križ pretvori u lightsaber
Čulić: Thompsonova sasvim banalna prodika o povratku korijenima i kršćanskim vrijednostima imala znatno veći doseg od dubokoumnih poruka crkvenih velikodostojnika
Religija je zapaljiv materijal. Kad padne u ruke pravom ognjištarcu lako se užga, dugo gori i teško se gasi. Na opožarenom području ostane samo iluzija o sekularnom društvu. Kako to izgleda u hrvatskom slučaju pokazali su turbokatolički megakoncerti M.P. Thompsona na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu. Thompsonovi fanovi još jedanput su zadivljeno gledali trosatni koncertni ritual s ognjem, mačem i križem, koji se nepovratno udaljava od stadionskih inscenacija kršćanskog rocka ili white metala i sve više podsjeća na grandomansku sword & sorcery fantasy predstavu. Crkveni velikodostojnici nisu bili toliko fascinirani scenskim spektaklom priređenim u Sinju koliko nepreglednom masom pretežno mlade publike koju rijetko mogu vidjeti s oltara. U njegovim kroatiziranim fantazmagorijama o „svetoj zemlji“ i „izabranom narodu“ dobili su dragocjenog saveznika za vječnu borbu protiv naopakih bezbožnika. Ilko Čulić za Ravno do dna