Kad se križ pretvori u lightsaber

Davno prije pojave opasnih Tik Tok izazova u duvanjsko-livanjskom kraju, Zapadnoj Hercegovini. Imotskoj krajini i vrletima Dinare seoski momci imali su običaj da se na jačem derneku „digne jedna“. Najveći izazov je bio zapivati protestnu gangu, a započinjao je dogovorom – „Koju ćemo? Oćemo li od dva ili šest miseci?“ Za dvomjesečnu zatvorsku kaznu bilo je dovoljno pred seoskim režimskim doušnicima zagangati „Imam brata u dalekom svitu, ne smi kući opsova je Titu“. Tko je bio spreman odležati šest mjeseci dignuo bi onu „Druže Tto kupit ću ti fiću, a mercedes Anti Paveliću“.

U tim buntovnim i prkosnim mladalačkim izazovima nadahnutima ognjištarskim pričama frustriranih ratnih gubitnika iz četr’es’pete začeta je ustaška subkultura koja je s približavanjem novog rata izašla iz ilegale, spustila se u gradove, navukla prijeteće crne mundire, prestrojila se u stranačku vojsku HSP-a i ekspresno se raširila po Hrvatskoj i BiH. Bosanskohercegovačka ustaška subkultura razvijala se bez vidljivih zapreka u svim gradovima i općinama kojima je trajno zavladao HDZ BiH s idejom nacionalnog jednoumlja. Do danas nije zabilježeno da je tamo protiv nekoga pokrenut krivični ili prekršajni postupak zbog ustaških slogana i simbola. Jedino je nacionalni nogometni savez par puta kaznio HŠK Zrinski i više puta NK Široki Brijeg… Ilko Čulić za Ravno do dna