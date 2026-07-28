A ja mislio da ti treba samo dobar bicikl
Znanost iza Pogačarove dominacije na Tour de France: Kako ekstremna potrošnja kisika i snaga od 440 W pomiču granice ljudskog tijela
Tadej Pogačar dominira Tour de Franceom zahvaljujući procijenjenoj snazi većoj od 440 vata i rekordnom VO₂maxu od oko 96 ml/kg/min. Ipak, ekstremne fiziološke brojke ne jamče pobjedu. VO₂max predstavlja samo gornju granicu aerobnog kapaciteta, dok su za uspjeh ključni ekonomičnost kretanja, laktatni pragovi, toplinska regulacija te otpornost na višednevni zamor. Primjer Oskara Svendsena, koji je s najvišim izmjerenim VO₂max brzo napustio biciklizam, potvrđuje da je vrhunski sportski rezultat splet iznimnog motora, vrhunske taktike, oporavka i mentalne snage, a ne samo jedne laboratorijske brojke. Igor Berecki za Bug