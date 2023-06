Njeguj Konfucija u sebi

New Yorkerov autor Nate Dern napisao je zabavan tekst o introvertima. “Kad mi prijatelji napišu SMS da ih hitno nazovem, ne napravim to jer je vrlo sebično od njih da to traže nakon što sam im mnogo puta rekao da ne volim pričati na telefon. Neću donirati novac, neugodno mi je da moj novac ide nekom strancu. Pojest ću cimerovu hranu iz frižidera iako mi je rekao da to ne činim. Kažu mi da sam kreten, ne samo sam introvert.”