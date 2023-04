U strahu su velike oči

Konkretan povod koji je 2015. doveo do uspostave Komisije za istragu domova Mother and Baby slučajno je otkriće 796 tijela beba i male djece u neobilježenoj septičkoj jami u Tuamu na zapadu Irske. Lokalna amaterska povjesničarka Catherine Corless objavila je 2014. tekst u kojemu je dokumentirala saznanja o tijelima djece, stare između 35 tjedana i tri godine te otkriće da su u redovničkim arhivima pronađene njihove smrtovnice, ali ne i dokumentacija o ukopu. Većina tijela datira iz perioda između 1920-ih i 1950-ih godina, a istraga je pokazala da je, čak i u kontekstu općeg siromaštva u to doba, stopa smrtnosti u katoličkim domovima bila dvostruko veća od prosjeka te da su djeca, osim uslijed urođenih deformacija i zaraznih bolesti, masovno umirala i od gladi i zanemarivanja. Djeca su u domovima završavala zato što su njihove majke zatrudnjele izvan braka ili bile silovane, uglavnom nakon intervencija lokalnih župnika koji bi ih prisilili da se izmjeste kako ne bi ‘sramotile zajednicu’. Piše Tena Erceg za Novosti