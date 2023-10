Zbogom maslinici, zbogom modro more

Ako se pitate zašto rastu cijene zemljišta te neka dosežu 15 tisuća eura, odgovor je u skorašnjem kraju embarga na prodaju zemljišta strancima, a dogodit će se za dvije godine. S obzirom na to da je hektar zemlje u Hrvatskoj i dalje najjeftiniji u Europi, stranci već otvaranjem tvrtki dolaze do jeftinih parcela, a kraj embarga čekaju spremni pokupovati sve što se kupiti može jer domaći ni tu cijenu neće moći platiti. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković tvrdi da će Hrvatska do tog datuma imati sve mehanizme za produljenje embarga. Večernji list