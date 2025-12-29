Ok je biti skeptičan, ali ne i fanatičan
Istina je negdje između: Kratki vodič kroz labirinte zavjera
U novoj epizodi Kontrapovijesti, Hrvoje Klasić i Nebojša Blanuša, profesor s FPZG-a, pretresli su temu koja nam je svima “u susjedstvu” – teorije zavjere. Emisija nudi opušten, ali dublji uvid u to kako sumnja prestaje biti zdrav razum i postaje alat političke manipulacije.
Glavni zaključci:
- Psihološki štit: Zavjere nisu samo za “čudake”; one su ljudski mehanizam za vraćanje kontrole u kaotičnim vremenima
- Lokalni začin: Na našim prostorima, povijest se stalno “glokalizira” – od mitova o izdajama u bitkama do modernih narativa o prodaji teritorija
- Digitalna vojska: Društvene mreže su izbrisale granice, stvarajući jedinstven eko-sustav gdje se mržnja i poluinformacije šire brže nego ikad
Zaključno, gotovo svi vjerujemo u bar jednu takvu teoriju, a granica između opravdane sumnje i paranoje tanja je nego što mislimo