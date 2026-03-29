Danas (19:00)

Nek si sami zarade za penziju

Europa u raljama demografske zamke: Održivost mirovina na kušnji

Europski mirovinski sustavi suočavaju se s krizom zbog produljenja životnog vijeka i pada nataliteta. Dok starije generacije očekuju stečena prava, teret financiranja pada na mlade koji rade dulje uz veće doprinose, gubeći vjeru u vlastitu mirovinsku budućnost. Države reagiraju različito: Skandinavija veže mirovinu uz životni vijek, Francuska se bori s nasilnim prosvjedima zbog podizanja dobne granice, a istočna Europa zamrzava isplate. Stručnjaci upozoravaju da međugeneracijski jaz potiče populizam, dok rješenja poput australskog imovinskog cenzusa ili japanskog produljenog rada ostaju radikalne alternative za Europu. Moje vrijeme, Nacional


17.01. (18:00)

Dok ne izmisle i četvrti stup

Građani EU-a sve manje vjeruju u održivost mirovinskih sustava, raste strah od produljenja radnog vijeka

Građani EU-a sve manje vjeruju u održivost mirovinskih sustava te se protive produljenju radnog vijeka, smanjenju mirovina i socijalnim rezovima, što je potaknulo masovne prosvjede i štrajkove u više zemalja. Unatoč otporu, europske vlade pod pritiskom Bruxellesa i financijskih institucija nastavljaju s reformama. U Hrvatskoj većina građana odbacuje rad nakon 65. godine, no preporuke MMF-a i Svjetske banke te nove mjere, poput rada umirovljenika na puno radno vrijeme, otvaraju prostor za buduće produljenje radnog vijeka, upozoravaju sindikati i oporba. H-alter

10.01. (18:00)

Tko radi, vrijedi

Radni staž i mirovina: S manje od 20 godina rada možete imati mirovinu od tek 335 eura

Starosnu mirovinu u Hrvatskoj prima 408.852 građana, a prosječni iznos iznosi 701 euro, odnosno 47,7 posto prosječne plaće. Više od polovice umirovljenika ima manje od 34 godine staža i prima prosječno 503 eura. Oni s 35–39 godina staža dobivaju 844 eura, dok umirovljenici s 40 i više godina rada primaju oko 1.005 eura. Najniže mirovine imaju osobe s manje od 20 godina staža – oko 335 eura. Od 2026. ženama se postupno podiže dobna granica za odlazak u mirovinu. Mirovina

28.12.2025. (09:00)

Kad je ručak europski, a mirovina balkanska

Mirovine u Europi: duboki jaz između sjevera i juga, Hrvatska pri dnu ljestvice

Europske mirovine pokazuju drastične razlike: dok sjeverne zemlje bilježe i do deset puta veće iznose od najnižih, Hrvatska se nalazi u donjoj trećini s prosječnom godišnjom mirovinom od 5.570 eura. Problem dodatno pogoršava činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj gotovo na razini EU prosjeka, što snažno nagriza standard umirovljenika. Iako prilagodba kupovnoj moći smanjuje razlike među državama, demografski trendovi i nepovoljan omjer radnika i umirovljenika dovode europske mirovinske sustave pred ozbiljne, dugoročne izazove. Lider

21.12.2025. (13:00)

Zlatne godine, nekima i ne previše sjajne

Europske mirovine: velike razlike, mala sigurnost u starosti

Mirovine su glavni izvor prihoda starijih Europljana, ali se drastično razlikuju među zemljama. Prosjek EU-a iznosi 17.321 euro godišnje, dok su najniže mirovine u Bugarskoj i Hrvatskoj, a najviše u Luksemburgu i nordijskim zemljama. U prosjeku umirovljenici primaju 86% dohotka opće populacije, često i manje od 50% zadnje plaće. Mjesečno, EU prosjek je 1443 eura, na prvom je mjestu Island s mirovinom od 3169 eura. U Hrvatskoj je 464 eura. Uzimanje u obzir kupovne moći smanjuje razlike, ali ne uklanja problem siromaštva u starosti. Euronews, Index

14.10.2025. (12:00)

Možda nećemo u mirovinu, ali barem da imamo plan

Toni Milun predlaže štednju u Europsku mirovinu: Prosječna mirovina kod nas je 625 eura, što nije dovoljno za život

Toni Milun, poznat po zalaganju za financijsku pismenost, među prvim je korisnicima Europske mirovine (PEPP), koja postoji dvije godine. Unatoč tržišnim padovima, ostaje smiren i vidi ih kao priliku za dodatna ulaganja. U dvije i pol godine uplatio je 3500 eura, a stanje mu trenutačno iznosi 4207 eura. Kaže da ne štedi zato što planira prestati raditi, nego zato što želi sigurnu i dostojanstvenu starost bez stresa oko računa i čekanja u redovima. PEPP mu omogućuje dugoročno planiranje i jednostavno, digitalno upravljanje štednjom. Finax

11.09.2025. (13:00)

Drugi stup ili drugi promašaj – mirovine na dugom štapu

Hrvatski drugi mirovinski stup pod povećalom: ulaganja, rizici i prijepori

Rasprava o drugom mirovinskom stupu u Hrvatskoj ponovo se zaoštrava. Kritičari poput Ivana Lovrinovića ističu da fondovi sve više ulažu u inozemstvo, čime se potiču strane, a ne domaća ekonomija, dok radnici i dalje snose rizik. On model naziva „casino-ekonomijom“ u korist stranih banaka. Damir Bakić iz Možemo! pak smatra da problem nije u samom konceptu, nego u lošoj izvedbi i nedovoljnoj isplativosti mirovina. Većina građana i dalje preferira povratak u prvi stup, a država se nalazi između skupog održavanja i mogućnosti nacionalizacije. DW

07.09.2025. (01:00)

Kada ti posao troši zdravlje brže od brojača kalorija

U Hrvatskoj danas gotovo 37 tisuća ljudi ima pravo na beneficirani staž, djelatnici hitne i dalje – ne

Hrvatskoj 24.388 radnika radi u posebno teškim i štetnim uvjetima, a 12.725 koristi beneficirani radni staž prema posebnim propisima za vatrogasce, policajce, vojsku i pomorce. Strukovna udruga Hitna 194 traži isto za djelatnike izvanbolničke hitne pomoći, kako bi im se za 12 mjeseci rada računalo 16–18 mjeseci staža. Beneficirani staž omogućuje raniji odlazak u mirovinu, ovisno o štetnosti uvjeta, dok poslodavci plaćaju povećane doprinose. Inicijativu za uvrštavanje novih zanimanja podnosi poslodavac ili sindikat, uz mišljenje stručnjaka. HRT, tportal

02.09.2025. (09:00)

Kad zatvorski dani vrijede dvostruko više od radnih

Mirovine bivših političkih zatvorenika padaju, ali rastu iznosi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u srpnju je isplatio 1.723 mirovine bivšim političkim zatvorenicima, prema posebnom zakonu koji im priznaje vrijeme provedeno u zatvoru kao dvostruki radni staž. Prosječna mirovina nakon posljednjeg usklađivanja iznosi 931,47 eura, što je više nego dvostruko u odnosu na 2003. kada su ih primala 5.776 korisnika. Najviše je obiteljskih mirovina (1.013), dok broj korisnika kontinuirano opada. Mirovina.hr, tportal

29.08.2025. (01:00)

Nema brige, radit ćemo do devedesete – samo bez pauze za ručak

Svaki peti Europljanin bit će siromašan u mirovini

Europsko nadzorno tijelo EIOPA upozorava da svakom petom Europljaninu prijeti siromaštvo u starosti, osobito ženama koje su u 30% većem riziku. Populacija stari, omjer radnika i umirovljenika rapidno se smanjuje, a mnoge zemlje se i dalje oslanjaju gotovo isključivo na državne mirovine. Europska komisija planira preporuke: digitalne račune štednje, porezne poticaje i automatsko uključivanje zaposlenih u mirovinske fondove. Skandinavci su spremniji zahvaljujući raznolikim sustavima, dok istok i jug Europe zaostaju. Reforme su neizbježne, ali politički izuzetno osjetljive. Lider

04.08.2025. (13:00)

Nemaš za perilicu? Nema veze, imaš mirovinu!

I u penziji s bankom na ti: Kako i u mirovini možete dići kredit

Umirovljenici u Hrvatskoj, unatoč niskim mirovinama i visokom riziku od siromaštva, mogu podići nenamjenske potrošačke kredite. Većina banaka ima posebne uvjete – ograničene svote (od 250 do 10.000 eura), fiksne kamatne stope (5–6,9%) te maksimalnu dob korisnika (najčešće do 70 ili 78 godina). Rok otplate kreće se od 1 do 7 godina. Banke traže odrezak od mirovine, a rad uz mirovinu nije svugdje dodatna prednost. Uvjeti variraju – stoga valja pažljivo usporediti ponude. tportal