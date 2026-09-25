Mijenjali bi svijet, ali bez ovih u saboru
Mladi u Hrvatskoj: Humanitarni, ali politički skeptični i s predrasudama
Istraživanje IDIZ-a otkriva da su srednjoškolci izrazito skloni volontiranju i doniranju, ali pokazuju nisko političko znanje i skroman interes za politiku, s tek osam točnih odgovora u prosjeku. Povjerenje u institucije uglavnom je nisko, osim vojske i predsjednika, a čak 66 posto učenika protivi se spuštanju dobi za glasanje na 16 godina. Dok su stavovi o rodnoj ravnopravnosti i multikulturalnosti pretežno pozitivni, zabrinjava visoka razina netolerancije prema homoseksualnim osobama, pri čemu više od 60 posto sudionika smatra da ne bi trebale javno iskazivati svoju orijentaciju. HRT