Generacija Z ruši stereotipe: O novcu razmišljaju znatno ranije, ali teško prelaze s riječi na djela - Monitor.hr
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Bitno je da imaju na umu

Generacija Z ruši stereotipe: O novcu razmišljaju znatno ranije, ali teško prelaze s riječi na djela

Pripadnici generacije Z počinju štedjeti i ulagati već oko 19. godine, znatno ranije od svojih roditelja. Unatoč visokoj digitalnoj pismenosti i informiranju putem TikToka i umjetne inteligencije, mladi u Hrvatskoj rijetko donose aktivne odluke o dugoročnoj štednji. Razlog leži u ljudskoj psihologiji kojoj su daleki događaji nebitni, ali i u neznanju kako točno započeti. Iako se suočavaju s velikim ekonomskim pritiscima i koriste digitalne alate, kada je riječ o ključnim financijskim odlukama, i dalje najviše vjeruju savjetima živih ljudi. Poslovni


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  • Kratkoročno razmišljanje – fokus na trenutne troškove i užitke, zanemarivanje dugoročnog bogatstva i učinka kamate na kamatu
  • Negativna uvjerenja o novcu – djetinjstvo i okolina oblikuju “skripte” koje sabotiraju financijske odluke (npr. “novac je zlo”)
  • Oslanjanje na jedan izvor prihoda – ovisnost o plaći povećava ranjivost i sprečava rast
  • Strah od ulaganja – držanje novca samo na štednji zbog neznanja i straha umjesto diversificiranih ulaganja
  • Potrošnja umjesto gradnje imovine – kupnja stvari koje gube vrijednost umjesto ulaganja u imovinu koja raste (dionice, nekretnine, biznis)

New Trader

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