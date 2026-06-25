Bitno je da imaju na umu
Generacija Z ruši stereotipe: O novcu razmišljaju znatno ranije, ali teško prelaze s riječi na djela
Pripadnici generacije Z počinju štedjeti i ulagati već oko 19. godine, znatno ranije od svojih roditelja. Unatoč visokoj digitalnoj pismenosti i informiranju putem TikToka i umjetne inteligencije, mladi u Hrvatskoj rijetko donose aktivne odluke o dugoročnoj štednji. Razlog leži u ljudskoj psihologiji kojoj su daleki događaji nebitni, ali i u neznanju kako točno započeti. Iako se suočavaju s velikim ekonomskim pritiscima i koriste digitalne alate, kada je riječ o ključnim financijskim odlukama, i dalje najviše vjeruju savjetima živih ljudi. Poslovni